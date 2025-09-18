バンダイナムコエンターテインメントは9月18日、ロングセラーブランド「カルビーポテトチップス」の濃厚系サブブランドとして、安心感や親しみとともに濃厚・刺激的でやみつきになる味わいを楽しめる「ポテトチップス濃厚キング」ブランドパッケージのリニューアルにともない、期間限定で「鉄拳」シリーズとのコラボレーションパッケージも展開すると発表。

個性豊かなファイターを操る興奮と壮快感が魅力の「鉄拳」と、「濃厚キング」の主要購買層が、『鉄拳2』『鉄拳3』発売当時のユーザーと合致することから、今回のコラボレーションが実現したという。

コラボレーションを最大化するため、パッケージコラボに加え、「カルビーPR部公式X」で「鉄拳」との合同キャンペーンを実施。バンダイナムコエンターテインメントが主催する、ツアー形式の世界大会「TEKKEN World Tour 2025」の、予選大会である「DOJO大会」の一部では、サンプリングも行い、ゲームユーザーに思い出に残る体験を提供するとのこと。

コラボパッケージ版「ポテトチップス濃厚キング 旨辛ゴッドチリ味／チーズ&バジル味」は、2025年9月22日より全国の一部コンビニエンスストアで先行発売、9月29日よりコンビニエンスストア以外の店舗でも発売するので、お見逃しなく。

※2025年10月下旬終了予定。終了後は通常パッケージでの販売となります。

期間限定「鉄拳」シリーズコラボレーションパッケージ

「鉄拳8」のキャラクターが、「ポテトチップス濃厚キング」のパッケージを大胆に彩る！ 人気キャラクターの顔をパッケージの半分に大きくデザイン。プレイ中のエフェクトも取り入れ、「濃厚キング」ならではの濃厚で刺激的なイメージを表現している。

「鉄拳8」がスナック菓子とコラボレーションするのは今回が初めて。各フレーバーで3種類ずつパッケージデザインを展開する。

【製品概要】

製品名：ポテトチップス濃厚キング 旨辛ゴッドチリ味／チーズ&バジル味

内容量：52g

価格：オープン（想定価格160円前後）

発売日／販売エリア：

2025年9月22日／全国の一部コンビニエンスストア

2025年9月29日／全国のコンビニエンスストア以外

「ポテトチップス濃厚キング」公式サイト：https://www.calbee.co.jp/king/

※実際の発売日は販売店によって多少送れる場合がございます。

※店舗によってはお取り扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合がございます。

【ゲーム情報】

タイトル：鉄拳8

ジャンル：3D対戦格闘

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2024年1月26日）

価格：

通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）

特装版：2万6180円（パッケージ版）※

フィギュア付通常版：3万1680円（パッケージ版）※

超特装版：5万3680円（パッケージ版）※

デラックスエディション：1万3970円（ダウンロード版）

アルティメットエディション：1万4960円（ダウンロード版）

※Steamのコードを封入したSteamコードインBOX版も販売。

プレイ人数：1～2人（オンライン：1～2人）

CERO：C（15才以上対象）

TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

※インフォメーション情報は、発表日現在のものです。

※画面は開発中のものです。

“PlayStationファミリーマーク”“PlayStation”および“PS5ロゴ”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Microsoft, the Xbox Sphere mark, the Series X logo, Series S logo, Series X|S logo, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies.

©2022 Valve Corporation. STEAMおよびSTEAMロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。