バンダイナムコエンターテインメントは2月26日、「鉄拳」シリーズの最新作となる家庭用ゲームソフト『鉄拳8』[PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)]が、発売初日に世界累計出荷本数(※1)100万本、1ヵ月で200万本を突破したと発表。

本作では引き続き、継続的なアップデートやeスポーツ展開を実施し、ユーザーベースを拡大するとともに、音楽事業やライセンスアウト事業などゲーム事業に留まらない展開を通じて、オンラインとオフラインの両面からファンコミュニティを盛り上げる施策を本格化していくという。

ゲームの通常版の価格は9680円(パッケージ版/ダウンロード版)。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

※1:ダウンロード版およびPCゲームプラットフォーム「Steam」からのダウンロードを含みます。

ますます盛り上がる「鉄拳」シリーズとファンコミュニティ

『鉄拳8』では、近日中に予定しているアップデートにて、プレイアブルキャラクターの復刻コスチュームやアバター用のキャラクタースキンなどさまざまなゲーム内アイテムを提供するインゲームストア「TEKKEN SHOP」を、大規模オンラインビジュアルロビー「TEKKEN FIGHT LOUNGE」内に新規オープン。

「TEKKEN SHOP」ならびに「TEKKEN FIGHT LOUNGE」では、さまざまなIP(キャラクターなどの知的財産)やブランドとのコラボレーション&コラボアイテムの提供も予定しており、ゲーム内でのユーザー同士のコミュニケーションを楽しめるような施策を展開していくという。

また、オフラインにおけるファンコミュニティ拡大施策として、2024年4月13日より「TEKKEN World Tour 2024」を開幕。

2017年より継続開催している「TEKKEN World Tour」は、世界各地の対戦格闘ゲームコミュニティが開催するトーナメント大会を通じて全世界のプレイヤーがランキングポイントを競いあい、「その年の世界最強プレイヤー」を決定する「鉄拳」シリーズのeスポーツシーンにおいて最も権威のあるトーナメントサーキットだ。

本施策と連動して、シリーズ30周年を契機としたライセンス事業や音楽事業など、ゲーム事業に留まらない幅広い事業展開を行なうとのこと。これからも「鉄拳」そして『鉄拳8』に注目したい。

【ゲーム情報】

タイトル:鉄拳8

ジャンル:3D対戦格闘

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2024年1月26日)

価格:

通常版:9680円(パッケージ版/ダウンロード版)

特装版:2万6180円(パッケージ版)※

フィギュア付通常版:3万1680円(パッケージ版)※

超特装版:5万3680円(パッケージ版)※

デラックスエディション:1万3970円(ダウンロード版)

アルティメットエディション:1万4960円(ダウンロード版)

※Steamのコードを封入したSteamコードインBOX版も販売。

プレイ人数:1~2人(オンライン:1~2人)

CERO:C(15才以上対象)

TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

“PlayStationファミリーマーク”“PlayStation”および“PS5ロゴ”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Microsoft, the Xbox Sphere mark, the Series X logo, Series S logo, Series X|S logo, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies.

©2022 Valve Corporation. STEAMおよびSTEAMロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。