本編とシーズンパス1を含んだ「SPECIAL EDITION」がお買い得！

SNKは11月11日、PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）にて発売中の対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』について、すでに開催中のコンソール版セールに加え、全プラットフォームを対象とした「NOVEMBER SALE」を開催すると発表。セール期間はデジタルストアごとに異なるので、下記を確認してほしい。

配信中の「春麗」などが楽しめるシーズンパス1とゲーム本編がセットになった『餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION』が60％オフとなっているので、お見逃しなく。

【セール概要】

対象タイトル：『餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION』 デジタル版（ゲーム本編+シーズンパス1）

対象プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）

割引率／価格：60％オフ

通常価格：7920円 ⇒ セール価格：3168円

セール終了日：

PlayStation 5／PlayStation 4：2025年11月21日まで

Xbox Series X|S：2025年11月22日まで

PC（Steam／Epic Games Store）：2025年11月25日まで

※セールの終了時間は各ストアにてご確認ください。

※セール期間は予告なく変更される場合があります。

詳細ページ：https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/nov-sale

【ゲーム情報】

タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves

（英語名： FATAL FURY: City of the Wolves）

ジャンル：対戦格闘

発売：SNK

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）

※パッケージ版はPlayStation 5／PlayStation 4のみ。

発売日：発売中（2025年4月24日）

価格：

SPECIAL EDITION：7920円（パッケージ版／タウンロード版）

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～12人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）

【SPECIAL EDITION内容物】

●ゲーム本編

●シーズンパス1

DLCキャラクター「アンディ・ボガード」（配信中）

DLCキャラクター「ケン」（配信中）

DLCキャラクター「ジョー・東」（配信中）

DLCキャラクター「春麗」（2025年11月5日配信）

DLCキャラクター「Mr.ビッグ」（2026年初頭予定）

※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。

※PlayStation 4版（パッケージ版）をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

©CAPCOM

※ゲーム画面は開発中のものです。

※“PlayStation”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※©2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※© 2025, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。