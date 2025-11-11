本編とシーズンパス1を含んだ「SPECIAL EDITION」がお買い得！
『餓狼伝説 CotW』が60％オフのセールを開催中！Steam／Epic Games Store版も対象に
SNKは11月11日、PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）にて発売中の対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』について、すでに開催中のコンソール版セールに加え、全プラットフォームを対象とした「NOVEMBER SALE」を開催すると発表。セール期間はデジタルストアごとに異なるので、下記を確認してほしい。
配信中の「春麗」などが楽しめるシーズンパス1とゲーム本編がセットになった『餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION』が60％オフとなっているので、お見逃しなく。
【セール概要】
対象タイトル：『餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION』 デジタル版（ゲーム本編+シーズンパス1）
対象プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）
割引率／価格：60％オフ
通常価格：7920円 ⇒ セール価格：3168円
セール終了日：
PlayStation 5／PlayStation 4：2025年11月21日まで
Xbox Series X|S：2025年11月22日まで
PC（Steam／Epic Games Store）：2025年11月25日まで
※セールの終了時間は各ストアにてご確認ください。
※セール期間は予告なく変更される場合があります。
詳細ページ：https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/nov-sale
【ゲーム情報】
タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves
（英語名： FATAL FURY: City of the Wolves）
ジャンル：対戦格闘
発売：SNK
プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）
※パッケージ版はPlayStation 5／PlayStation 4のみ。
発売日：発売中（2025年4月24日）
価格：
SPECIAL EDITION：7920円（パッケージ版／タウンロード版）
プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～12人（オンライン）
CERO：C（15才以上対象）
【SPECIAL EDITION内容物】
●ゲーム本編
●シーズンパス1
DLCキャラクター「アンディ・ボガード」（配信中）
DLCキャラクター「ケン」（配信中）
DLCキャラクター「ジョー・東」（配信中）
DLCキャラクター「春麗」（2025年11月5日配信）
DLCキャラクター「Mr.ビッグ」（2026年初頭予定）
※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。
※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。
※PlayStation 4版（パッケージ版）をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。
©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
©CAPCOM
※ゲーム画面は開発中のものです。
※“PlayStation”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※©2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.
※© 2025, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。