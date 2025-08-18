ソニー・インタラクティブエンタテインメントは8月14日、定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）エクストラおよびプレミアムを対象としたサービス「ゲームカタログ」において、新たに計9本のタイトルを提供すると発表した。提供は8月19日からとなる。

月ごとに取り上げるタイトルの傾向もかなり異なる「ゲームカタログ」。今月はアトラス×ヴァニラウェアが贈る新生タクティカルファンタジーRPG「ユニコーンオーバーロード」、巨大な異星生命体に立ち向かう三人称視点シューティング「地球防衛軍6」、アトリエシリーズ25周年記念作品にして“最後の夏”を描くRPG「ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～」などが追加される。

発表を受けたユーザーからは「ユニコーンオーバーロードは名作」「買おうか迷ってたヤツ、ありがたい！」「地球防衛軍6にスパイダーマン、素晴らしい」「豪華すぎて遊びきれないよ！」と嬉しい悲鳴があがっている。

なお、各プランの詳細については公式サイトを、対象タイトルの詳細についてはPS Blogを参照してほしい。

2025年8月の「ゲームカタログ」（PS Plusエクストラおよびプレミアムが対象）

「ユニコーンオーバーロード」（PS5／PS4）

「地球防衛軍6」（PS5／PS4）

「Sword of the Sea」（PS5）

「Marvel’s Spider-Man」（PS5／PS4）

「ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～」（PS5／PS4）

「Coral Island」（PS5）

「Harold Halibut」（PS5）

「クラシックスカタログ」（PS Plusプレミアムが対象）

「バイオハザード2」（初代PS）

「バイオハザード3」（初代PS）

