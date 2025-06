ソニー・インタラクティブエンタテインメントは6月25日、同社が提供する定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)にて、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のラインアップ更新を告知した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2025年7月1日~8月4日まで。

7月は、Blizzard Entertainmentの「ディアブロ IV」がフリープレイに登場。シリーズ初のオープンワールドを採用し、ハクスラ要素も強化。「遊びだすと止まらない」ほどの膨大なコンテンツ量が魅力のアクションRPGだ。

また、3人1組のチームバトルで競う対戦格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTERS XV(ザ・キング・オブ・ファイターズ フィフティーン)」や、高い塔をひたすら登る“雰囲気◎”のアクションパズル登攀ゲーム「Jusant」もフリープレイの対象となっている。

これを受けたユーザーからは「ディアブロやばすぎ」「ん、え、KOF!?」「気になってたゲームありがたい!」「神フリプ来たー」と大変好評な様子。

PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。

2025年7月の「フリープレイ」

『ディアブロ IV』

・発売元:BLIZZARD ENTERTAINMENT INC

・フォーマット:PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)

・ジャンル:その他

・提供期間:2025年7月1日~8月4日

© 2024 Blizzard Entertainment, Inc. Diablo、Blizzard Entertainmentは米国およびその他の国におけるBlizzard Entertainment, Incの商標または登録商標です。

『THE KING OF FIGHTERS XV』

・発売元:SNK

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:対戦格闘

・提供期間:2025年7月1日~8月4日

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

『Jusant』

・発売元:DON’T NOD ENTERTAINMENT

・フォーマット:PS5

・ジャンル:アドベンチャー

・提供期間:2025年7月1日~8月4日

Developed and published by DON’T NOD © 2023 – All rights reserved.

また、PlayStation Plusの15周年を記念する、さまざまなお祝い企画をこの夏に開催予定。ゲームトライアルではプロレスゲーム「WWE 2K25」や「モンスターハンターワイルズ」が対象となり、6月27日~29日にかけてPS Plus加入者限定セールも開催。「Sniper Elite: Resistance」「シドマイヤーズ シヴィライゼーション® VII」「スター・ウォーズ 無法者たち」などが特別価格となる。

さらに、PlayStation Plus プレミアムへ加入していると、「VALORANT」のゲーム内アイテムがもらえたり、映画を15%オフで購入できたりする。

詳細はPlayStation Blog、あるいはアニバーサリー特別ページを参照してほしい。