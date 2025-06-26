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【PS Plus】フリープレイに「ディアブロIV」「KOF15」登場　15周年の節目を記念したお祝い企画も

2025年06月26日 14時20分更新

文● Zenon／ASCII

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは6月25日、同社が提供する定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）にて、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のラインアップ更新を告知した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2025年7月1日～8月4日まで。

　7月は、Blizzard Entertainmentの「ディアブロ IV」がフリープレイに登場。シリーズ初のオープンワールドを採用し、ハクスラ要素も強化。「遊びだすと止まらない」ほどの膨大なコンテンツ量が魅力のアクションRPGだ。

　また、3人1組のチームバトルで競う対戦格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTERS XV（ザ・キング・オブ・ファイターズ フィフティーン）」や、高い塔をひたすら登る“雰囲気◎”のアクションパズル登攀ゲーム「Jusant」もフリープレイの対象となっている。

　これを受けたユーザーからは「ディアブロやばすぎ」「ん、え、KOF!?」「気になってたゲームありがたい！」「神フリプ来たー」と大変好評な様子。

　PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。

2025年7月の「フリープレイ」

『ディアブロ IV』

発売元：BLIZZARD ENTERTAINMENT INC
フォーマット：PlayStation 5（PS5）／PlayStation 4（PS4）
ジャンル：その他
提供期間：2025年7月1日～8月4日

© 2024 Blizzard Entertainment, Inc. Diablo、Blizzard Entertainmentは米国およびその他の国におけるBlizzard Entertainment, Incの商標または登録商標です。

 

『THE KING OF FIGHTERS XV』

発売元：SNK
フォーマット：PS5／PS4
ジャンル：対戦格闘
提供期間：2025年7月1日～8月4日

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

 

『Jusant』

発売元：DON’T NOD ENTERTAINMENT
フォーマット：PS5
ジャンル：アドベンチャー
提供期間：2025年7月1日～8月4日

Developed and published by DON’T NOD © 2023 – All rights reserved.

　また、PlayStation Plusの15周年を記念する、さまざまなお祝い企画をこの夏に開催予定。ゲームトライアルではプロレスゲーム「WWE 2K25」や「モンスターハンターワイルズ」が対象となり、6月27日～29日にかけてPS Plus加入者限定セールも開催。「Sniper Elite: Resistance」「シドマイヤーズ シヴィライゼーション® VII」「スター・ウォーズ 無法者たち」などが特別価格となる。

　さらに、PlayStation Plus プレミアムへ加入していると、「VALORANT」のゲーム内アイテムがもらえたり、映画を15％オフで購入できたりする。

　詳細はPlayStation Blog、あるいはアニバーサリー特別ページを参照してほしい。

※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

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