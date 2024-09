Yostarは9月7日に横浜・八景島シーパラダイスにて開催された『アズールレーン』の7周年記念イベント「アズレン公式生放送DAY1~祝7周年!新情報解禁SP~」にて、スマートフォン向けアプリ『アズールレーン』とTVアニメ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」のコラボレーション決定を発表した。

今後、アズールレーン公式X(@azurlane_staff)や、ゲーム内のお知らせなどで詳細内容を公開予定。続報に期待しよう。

また、7周年を記念したアニメPVや記念曲なども公開されている。あわせてチェックしてほしい。

アズールレーン 7周年記念アニメPV

アズールレーン 7周年記念曲『Sea of Wonderland』| オーイシマサヨシ

【ゲーム情報】

タイトル:アズールレーン

ジャンル:STG

配信:Yostar

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2017年9月14日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

©2017 Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd.

©2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

©矢吹健太郎・長谷見沙貴/集英社・とらぶるダークネス制作委員会