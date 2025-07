Yostarは7月14日、スマートフォン向けアプリ「アズールレーン」とコーエーテクモゲームスの人気作品「ユミアのアトリエ ~追憶の錬金術士と幻創の地~」とのコラボレーション決定を告知した。

詳細は7月21日20時より放送する公式生放送「7月のアズレン公式生放送-『ユミアのアトリエ』コラボSP-」にて発表される。また、過去に開催された「ライザのアトリエ2 ~失われた伝承と秘密の妖精~」「ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~」コラボイベントの復刻開催も実施するという。

生放送には、MCにマフィア梶田さん、スペシャルゲストとしてユミア役・倉持若菜さん、ライザ役・のぐちゆりさん、ファンのお兄さんでおなじみ・寺島拓篤さんが出演するので、お見逃しなく。

この発表を受けてユーザーからは「コラボ嬉しいです、ありがとうございます!」「ライザ良かったし今回も楽しみ」「衣装やアホ毛の再現度に期待」など、期待する声が寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル:アズールレーン

ジャンル:STG

配信:Yostar

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2017年9月14日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

©2017 Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd.

©2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.