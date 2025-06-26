「大」および「巨大」のマップタイプや、高度なゲームオプションの拡張などさまざまな機能を追加！
『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』にて発売後最大規模となるアップデート1.2.2を配信！
2025年06月26日 19時55分更新
2Kは6月26日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）で発売中の『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』について、6月23日にアップデート1.2.2を配信したと発表。ゲームの価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記のゲーム情報を確認してほしい。
発売後最大規模となる今回のアップデートには、「大」および「巨大」のマップタイプ、高度なゲームオプションの拡張、コミュニティから要望の多かったSteamワークショップへの対応に加え、新しい町の専業化、都市国家ボーナスの拡張、信仰の追加、バランス調整、UIの改善などが含まれている。
アップデート1.2.2のパッチノート全文（後日日本語に更新予定）はこちらから確認してほしい。『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』の最新情報については、公式サイトをチェックしよう。
製品ラインアップや日本向けの遊び方解説、動画を見たい人はこちら：日本版公式サイト
開発者インタビューなどもっとゲームを詳細に知りたい人はこちら：グローバル公式サイト
【ゲーム情報】
タイトル：シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII
『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』Nintendo Switch 2 エディション
ジャンル：ストラテジーゲーム
販売：2K
開発：Firaxis Games
プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）
※SteamではMacおよびLinuxをサポート。
発売日：
PS5／PS4／Switch／XSX|S／Xbox One／PC：発売中（2025年2月11日）
Switch 2：配信中（2025年6月5日）
価格：
PS5／PS4／Switch 2／XSX|S／Xbox One／PC通常版：8800円（パッケージ版／ダウンロード版）
Switch通常版：7700円（パッケージ版／ダウンロード版）
PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PCデラックス エディション：1万2650円（ダウンロード版）
Switchデラックス エディション：1万1500円（ダウンロード版）
CERO：B（12歳以上対象）
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