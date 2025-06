2Kは6月26日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)で発売中の『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』について、6月23日にアップデート1.2.2を配信したと発表。ゲームの価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

発売後最大規模となる今回のアップデートには、「大」および「巨大」のマップタイプ、高度なゲームオプションの拡張、コミュニティから要望の多かったSteamワークショップへの対応に加え、新しい町の専業化、都市国家ボーナスの拡張、信仰の追加、バランス調整、UIの改善などが含まれている。

アップデート1.2.2のパッチノート全文(後日日本語に更新予定)はこちらから確認してほしい。『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』の最新情報については、公式サイトをチェックしよう。

製品ラインアップや日本向けの遊び方解説、動画を見たい人はこちら:日本版公式サイト

開発者インタビューなどもっとゲームを詳細に知りたい人はこちら:グローバル公式サイト

【ゲーム情報】

タイトル:シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII

『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』Nintendo Switch 2 エディション

ジャンル:ストラテジーゲーム

販売:2K

開発:Firaxis Games

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

※SteamではMacおよびLinuxをサポート。

発売日:

PS5/PS4/Switch/XSX|S/Xbox One/PC:発売中(2025年2月11日)

Switch 2:配信中(2025年6月5日)

価格:

PS5/PS4/Switch 2/XSX|S/Xbox One/PC通常版:8800円(パッケージ版/ダウンロード版)

Switch通常版:7700円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/PCデラックス エディション:1万2650円(ダウンロード版)

Switchデラックス エディション:1万1500円(ダウンロード版)

CERO:B(12歳以上対象)

©2025 Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.