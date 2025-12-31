2Kより発売中の「シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII」にて、現在DLCパック“「力の潮流」コレクション”が期間限定で無料配布されているのをご存じだろうか。

本作は2025年2月に発売したストラテジーゲームの金字塔「シヴィライゼーション」の最新作。指導者と文明ごとに異なる固有能力や得意分野があり、何度遊んでも新たな発見がある。

「力の潮流」コレクションは、すでに本編を持っている人向けの拡張ダウンロードコンテンツ。2人の指導者と4つの新文明が追加される内容で、2026年1月5日23時59分までの期間限定で無料配布中だ。

1月6日からは有料の個別購入コンテンツとなることが明記されているので、本編を持っている人はぜひ今のうちに入手しておこう。

「シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII」は、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）で発売中だ。

・PS Storeはこちら

・マイニンテンドーストアはこちら

・Microsoft Storeはこちら

・Steamストアはこちら

・Epic Games Storeはこちら

【ゲーム情報】

タイトル：シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII

『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』Nintendo Switch 2 エディション

ジャンル：ストラテジーゲーム

販売：2K

開発：Firaxis Games

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）

※SteamではMacおよびLinuxをサポート。

発売日：

PS5／PS4／Switch／XSX|S／Xbox One／PC：発売中（2025年2月11日）

Switch 2：配信中（2025年6月5日）

価格：

PS5／PS4／Switch 2／XSX|S／Xbox One／PC通常版：8800円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch通常版：7700円（パッケージ版／ダウンロード版）

PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PCデラックス エディション：1万2650円（ダウンロード版）

Switchデラックス エディション：1万1500円（ダウンロード版）

CERO：B（12歳以上対象）

©2025 Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.