2Kより発売中の「シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII」にて5月19日、無料大型アップデート「時の試練」が配信された。今回のアップデートではシステムを大幅に刷新する変更が3つ用意されている。

1つ目はプレイ全体を通して「1つの文明」でプレイできるようになったこと。これまでは3つの「時代」が移り変わる際、別の文明に継承させて進化させる仕組みだった。その選択肢は残しつつ、過去シリーズのように同一の文明のままプレイできるようになったのは、大きな変更点と言えるだろう。

2つ目はレガシーパスの刷新。いわゆる時代ごとの“小目標”のことだが、これをより変動的な「成功システム」へシフト。プレイのたびに目標が変わるので、リプレイ性が高くなった。

3つ目は勝利システムの変更。これまでは最後の時代にレガシーパス（経済／軍事／文化／科学いずれか）を達成したうえで条件を満たすとゲームクリアとなっていたが、シンプルなポイント制へ変更された。“勝利へ近づいている”感覚がわかりやすくなったと言ってもいい。

そのほかにも、新たな「フラクタル大陸」マップの追加、マップ生成機能の改善、新指導者「アレキサンドロス大王」の実装など、多くの変更がされている。

今回の発表を受けユーザーからは「ついにベータテストが終わった！」「開発チームの尽力に心からの感謝を」「待ってましたぁ！」「あと1ターンの沼ふたたび」「余暇を吹き飛ばす覚悟はできたか？俺はできてる」など、喜びの声が寄せられていた。

発売当初は文明を一貫してプレイできない「時代」システムなどで賛否両論だった本作だが、ついに大規模なアップデートで従来のシリーズに近い遊び方もできるように。多くの点で遊びやすく改善された形だ。

今ならSteam版が40％オフセールを実施中。ぜひこの機会に初めて、あるいはもう一度「シヴィライゼーションVII」を遊んでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII

『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』Nintendo Switch 2 エディション

ジャンル：ストラテジーゲーム

販売：2K

開発：Firaxis Games

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）

※SteamではMacおよびLinuxをサポート。

発売日：

PS5／PS4／Switch／XSX|S／Xbox One／PC：発売中（2025年2月11日）

Switch 2：配信中（2025年6月5日）

価格：

PS5／PS4／Switch 2／XSX|S／Xbox One／PC通常版：8800円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch通常版：7700円（パッケージ版／ダウンロード版）

PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PCデラックス エディション：1万2650円（ダウンロード版）

Switchデラックス エディション：1万1500円（ダウンロード版）

CERO：B（12歳以上対象）

©2025 Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.