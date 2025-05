ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月15日、定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)エクストラおよびプレミアムを対象としたサービス「ゲームカタログ」「クラシックスカタログ」において、新たに計8本のタイトルを提供すると発表した。期間は5月20日から。

月ごとに取り上げるタイトルの傾向もかなり異なる「ゲームカタログ」。今月はアクションに満ちた広大な砂漠の世界を探検する「SAND LAND」、手軽に楽しめる対戦格闘ゲーム「Granblue Fantasy Versus: Rising」、サイバーパンクの世界を探索する「ソウルハッカーズ2」などが追加される。

さらに、クラシックスカタログにはPlayStation 2の名作FPSシミュレーション「Battle Engine Aquila」が遊べるようになる。

なお、各プランの詳細については公式サイトを、対象タイトルの詳細についてはPS Blogを参照してほしい。

2025年5月の「ゲームカタログ」(PS Plusエクストラおよびプレミアムが対象)

「SAND LAND」(PS5/PS4)

「Granblue Fantasy Versus: Rising」(PS5/PS4)

「ソウルハッカーズ2」(PS5)

「Battlefield V」(PS4)

「牧場物語 Welcome!ワンダフルライフ」(PS5)

「S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy」(PS5/PS4)

「Five Nights at Freddy’s: Help Wanted」(PS4)

クラシックスカタログ(プレミアムプランが対象)

「Battle Engine Aquila」(PS2)

※PlayStation Plusゲームカタログのラインナップは、一部の地域では異なる場合があります。お住まいの地域のラインナップについては、リリース日にPlayStation Storeでご確認ください。

※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

©バード・スタジオ/集英社

©Bandai Namco Entertainment Inc.

© Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS

©ATLUS

©SEGA All rights reserved.

©2018 Electronic Arts Inc. Battlefield and Battlefield V are trademarks of Electronic Arts Inc.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone © 2024 GSC Game World Global Ltd. Developed and published by GSC Game World. S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky are registered trademarks of GSC Game World Global Ltd.

©2023 Marvelous Inc.

© 2019 Scott Cawthon. Five Nights at Freddy’s; Five Nights at Freddy’s VR; and Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted and related logos are registered trademarks or trademarks of Scott Cawthon in the United States and/or other countries. All Rights Reserved.