ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月10日、ゲームクリエイター小島秀夫監督の最新作となるPlayStation 5(PS5)用ソフト「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」を、2025年6月26日に発売すると発表した。

本件は主役のサムを演じるノーマン・リーダスさんなどをゲストに迎え、2025年3月10日にアメリカで開催された「SXSW(サウス・バイ・サウスウエスト)2025」の「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Special Panel」内で発表されたもの。

3月17日よりPS Storeでダウンロード版の予約受付を、全国のPlayStation取扱店および各種ECサイトにてパッケージ版の予約購入受付を順次開始するとしている。

情報と同時公開された「プレオーダートレイラー」は10分の長尺ながらも、「引き込まれる」とXで話題に。小島秀夫氏も自身のアカウントにて、「続編としての進化等を念頭に自ら編集しました」と語り、記事執筆時点で動画再生数10万越えを達成している(英語音声版は69万越え)。

また、スタンダードエディションは8980円、デジタルデラックスエディションは9980円、コレクターズエディションは3万1980円になる。なかでも最上位モデルとなるコレクターズエディションには、「小島秀夫からの手紙」も同梱されるとのこと。

最大48時間前から遊べる早期アクセス権も付くので、少しでも早く遊びたい人は限定版の購入も検討してみては。

【ゲーム情報】

タイトル:『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』

(デス ストランディング2:オン ザ ビーチ)

ジャンル:アクション

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:コジマプロダクション

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2025年6月26日

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロード)

コレクターズエディション:3万1980円(パッケージ)

CERO:D(17歳以上対象)

©2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. /HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.

※「PlayStation」、「プレイステーション」、「PS5」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

※その他記載されている名称は各社の登録商標または商標です。