『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』特別デザインのDualSense ワイヤレスコントローラーが6月26日に数量限定で発売!

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月8日、PlayStation 5用ソフト『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の発売を記念し、特別なデザインをあしらった「DualSense ワイヤレスコントローラー“DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH”リミテッドエディション」を発売すると発表。発売日は2025年6月26日、価格は1万2480円だ。

本製品は、全国のPlayStation取り扱い店舗およびECサイトにて、2025年5月22日から数量限定で順次予約受付を開始する。本製品に関する詳細は公式ブログ「PlayStation Blog」でも掲載されているので、あわせてチェックしよう。

▼PS Blog該当記事

https://blog.ja.playstation.com/2025/05/08/20250508-ds2ds/

また、PlayStation Blogでは『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』のプレビューイベントレポートや、小島秀夫監督のインタビュー記事も公開している。こちらも確認してほしい。

▼プレビューイベントレポート

https://blog.ja.playstation.com/2025/05/08/20250508-ds2otb-1/

▼小島秀夫監督インタビュー

https://blog.ja.playstation.com/2025/05/08/20250508-ds2otb-2/

【ゲーム情報】

タイトル:『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』

(デス ストランディング2:オン ザ ビーチ)

ジャンル:アクション

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:コジマプロダクション

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2025年6月26日

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロード)

コレクターズエディション:3万1980円(パッケージ)

CERO:D(17歳以上対象)

©2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. /HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.

※「PlayStation」、「プレイステーション」、「PS5」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

※その他記載されている名称は各社の登録商標または商標です。