鮮やかなオレンジ色でDRAWBRIDGEのシンボルマークとモットーがあしらわれている！
『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』特別デザインのDualSense ワイヤレスコントローラーが6月26日に数量限定で発売！
2025年05月08日 18時35分更新
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月8日、PlayStation 5用ソフト『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の発売を記念し、特別なデザインをあしらった「DualSense ワイヤレスコントローラー“DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH”リミテッドエディション」を発売すると発表。発売日は2025年6月26日、価格は1万2480円だ。
本製品は、全国のPlayStation取り扱い店舗およびECサイトにて、2025年5月22日から数量限定で順次予約受付を開始する。本製品に関する詳細は公式ブログ「PlayStation Blog」でも掲載されているので、あわせてチェックしよう。
▼PS Blog該当記事
https://blog.ja.playstation.com/2025/05/08/20250508-ds2ds/
また、PlayStation Blogでは『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』のプレビューイベントレポートや、小島秀夫監督のインタビュー記事も公開している。こちらも確認してほしい。
▼プレビューイベントレポート
https://blog.ja.playstation.com/2025/05/08/20250508-ds2otb-1/
▼小島秀夫監督インタビュー
https://blog.ja.playstation.com/2025/05/08/20250508-ds2otb-2/
【ゲーム情報】
タイトル：『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』
（デス ストランディング2：オン ザ ビーチ）
ジャンル：アクション
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
開発：コジマプロダクション
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：2025年6月26日
価格：
スタンダードエディション：8980円（パッケージ／ダウンロード）
デジタルデラックスエディション：9980円（ダウンロード）
コレクターズエディション：3万1980円（パッケージ）
CERO：D（17歳以上対象）
©2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. /HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.
※「PlayStation」、「プレイステーション」、「PS5」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
※その他記載されている名称は各社の登録商標または商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう