ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月18日、定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)エクストラおよびプレミアムを対象としたサービス「ゲームカタログ」「クラシックスカタログ」において、新たに計12本のタイトルを提供開始した。

月ごとに取り上げるタイトルの傾向もかなり異なる「ゲームカタログ」。今月はエレクトロニック・アーツの「UFC 5」、バンダイナムコエンターテインメントの「キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS」「機動戦士ガンダム バトルオペレーション Code Fairy」、ユービーアイソフトの「プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠」が追加された。

さらに、クラシックスカタログには初代PlayStationで発売した「アーマード・コア」初期3作品が一挙に追加。懐かしいゲームをPS Plusに加入して、プレイしてみては。

なお、各プランの詳細については公式サイトを、対象タイトルの詳細についてはPS Blogを参照してほしい。

2025年3月の「ゲームカタログ」 (PS Plusエクストラおよびプレミアムが対象)

「UFC 5」(PS5)

「キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS」(PS4)

「機動戦士ガンダム バトルオペレーション Code Fairy」(PS5/PS4)

「プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠」(PS5/PS4)

「Arcade Paradise」(PS5/PS4)

「Bang-On Balls: Chronicles」(PS5/PS4)

「You Suck at Parking」(PS5/PS4)

「Syberia – The World Before」(PS5/PS4)

クラシックスカタログ(プレミアムプランが対象)

「Armored Core」(初代PS)

「Armored Core: Project Phantasma」(初代PS)

「Armored Core: Master of Arena」(初代PS)

PlayStation VR2ゲーム(プレミアムプランが対象)

「Arcade Paradise VR」(PS5/PS VR2)

※PlayStation Plusゲームカタログのラインナップは、一部の地域では異なる場合があります。お住まいの地域のラインナップについては、リリース日にPlayStation Storeでご確認ください。

※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

