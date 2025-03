ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月27日、同社が提供する定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)にて、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のラインアップ更新を告知した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2025年4月1日~5月5日まで。

4月は、3gooの「RoboCop: Rogue City」がフリープレイに登場。半分マシーンのロボット警察官となり、近未来のデトロイトで犯罪者を裁くシューティングRPGだ。映画「ロボコップ2」と「3」を繋ぐオリジナルストーリーが展開し、原作映画ファンも納得の世界観でロボコップになり切れる。

また、非対称型の3人称視点ホラーゲーム「The Texas Chain Saw Massacre」や、320体を超えるデジモンを育成できるRPG「デジモンストーリーサイバースルゥース ハッカーズメモリー」もフリープレイの対象となっている。

PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。

2025年4月の「フリープレイ」

『RoboCop: Rogue City』

・発売元:3goo

・フォーマット:PlayStation 5(PS5)

・ジャンル:RPG

・「フリープレイ」

・提供期間:2025年4月1日~5月5日

ROBOCOP – ROBOCOP 3 © 1987-1992 Orion Pictures Corporation. ROBOCOP: ROGUE CITY © 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. ROBOCOP & ROBOCOP: ROGUE CITY are trademarks of Orion Pictures Corporation. All Rights Reserved.

ROBOCOP: ROGUE CITY published by Nacon and developed by Teyon. © 2023 Nacon. All Rights Reserved. Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.

『The Texas Chain Saw Massacre』

・発売元:GUN MEDIA HOLDINGS

・フォーマット:PS5/PlayStation 4(PS4)

・ジャンル:ホラー

・「フリープレイ」

・提供期間:2025年4月1日~5月5日

The Texas Chainsaw Massacre and all related characters, places, names and other indicia are trademarks of Vortex, Inc./Kim Henkel/Tobe Hooper. © 1974. All rights reserved.

© 2021 Gun Media Holdings, Inc. All Rights Reserved. Gun Media™ and the Gun Media™ logo are trademarks and/or registered trademarks of Gun Media Holdings, Inc. throughout the world. SUMO DIGITAL and the SUMO DIGITAL logo are registered trademarks of Sumo Group plc. Sumo Digital Ltd is part of Sumo Group plc

『デジモンストーリーサイバースルゥース ハッカーズメモリー』

・発売元:バンダイナムコエンターテインメント

・フォーマット:PS4

・ジャンル:RPG

・「フリープレイ」

・提供期間:2025年4月1日~5月5日

©本郷あきよし・東映アニメーション・テレビ朝日・電通 ©2017 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.