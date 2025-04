ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月23日、プレイステーション公式X(Twitter)にてPlayStation 5用ソフト「Ghost of Yōtei」(ゴースト・オブ・ヨウテイ)の発売日を、2025年10月2日に決定したと発表。5月2日よりPS Storeほか各店舗にて予約を開始する。

本作は、2020年に発売され世界中で大ヒットを記録した「Ghost of Tsushima」(ゴースト・オブ・ツシマ)を制作したSucker Punch Productionsが手掛ける、オープンワールド時代劇アクションアドベンチャー。

「Ghost of Tsushima」から300年以上後となる1603年の蝦夷地(北海道)を舞台に、女武芸者・篤(あつ)の波乱に満ちた旅路を描く。最新トレーラー「蝦夷地の怨霊」では、本作の物語やシステムの一端が明かされている。

また、主人公・女武芸者の“篤(あつ)”を演じる日本語吹き替え声優がファイルーズあいさんに決定した。本人よりコメントも寄せられている。

前作のヒットを受けて期待されている本作。今後も続報に期待しよう。なお、各エディションの内容と価格も発表。詳細はPS Blogをチェックしてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル:Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)

ジャンル:未定

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:Sucker Punch

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2025年10月2日予定

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロード)

コレクターズエディション:3万1980円(パッケージ)

CERO:審査予定

