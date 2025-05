ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月15日、同社の公式ブログ「PlayStation Blog」にて、PlayStation 5用ソフト『Ghost of Yōtei』(ゴースト・オブ・ヨウテイ)のサッカーパンチプロダクションズが明かす開発秘話シリーズの第一弾を公開した。

ゲームの発売日は2025年10月2日予定、価格はスタンダードエディションのパッケージ版/スタンダード版が8980円だ。そのほかのエディションも用意されているので、下記を確認してほしい。

記事では、本作の舞台はなぜ北海道なのか? 開発チームが体験した、知床の断崖、熊の爪痕、そして羊蹄山への取材の旅を通じて主人公・篤(あつ)の物語の舞台が選ばれた理由などが語られている。

現地の写真も多数掲載されているので、下記の“PlayStation.Blog”をぜひともチェックしてほしい。

▼該当記事

https://blog.ja.playstation.com/2025/05/15/20250515-goy/

【ゲーム情報】

タイトル:Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)

ジャンル:オープンワールド時代劇アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:Sucker Punch

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2025年10月2日予定

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロード)

コレクターズエディション:3万1980円(パッケージ)

CERO:審査予定

©2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。