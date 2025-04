ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月25日、PlayStation 5(PS5)用ソフト『Days Gone Remastered』を日本国内に向けて配信した。本作はダウンロード専売で、価格は5480円。

本作は、2019年にPlayStation 4(PS4)で発売されたオープンワールドサバイバルアクション『Days Gone』のリマスター版。

世界規模で発生したパンデミックにより人間社会が崩壊してから数年。プレイヤーは流れ者のバイカー“ディーコン・セントジョン”となり、凶暴な“感染者(フリーカー)”の大群や他の生存者たちが襲いくる危険なアメリカ西海岸で極限のサバイバルを体験できる。

『Days Gone Remastered』では、グラフィックやオーディオの改良、DualSense ワイヤレスコントローラー対応はもちろん、「大群アサルト」をはじめとするまったく新しいゲームモードが追加され、『Days Gone』の決定版というべき内容になっている。

すでに『Days Gone』をプレイしたことがある人も、まだプレイしたことがない人も、PS5で進化した本作を楽しもう。

【紹介ページ】

PlayStation Store:https://store.playstation.com/ja-jp/concept/229018

PC(Steam):https://store.steampowered.com/app/1259420/Days_Gone/?l=japanese

PC(Epic Games Store):https://store.epicgames.com/ja/p/days-gone

『Days Gone Remastered』の特徴

●PS5向けにパワーアップ

『Days Gone Remastered』では、PS5の力によってグラフィック品質、植生の描画距離、影とライティング品質が大幅に向上。さらにTempest 3Dオーディオ(※1)、VRR(※2)への対応など、さまざまな側面でパワーアップしている。

グラフィックモードは、ネイティブ4K出力対応の“画質優先モード”、あるいは1440pから4Kにアップスケールする“パフォーマンス優先モード”から好みに応じて選択可能。

後者は60FPS(VRR対応のテレビやディスプレイではフレームレート上限解放)で楽しめる。そしてPlayStation 5 Pro対応により、本作をかつてないほどの美しさで体験できるようになっている。

●DualSense ワイヤレスコントローラー対応

『Days Gone Remastered』の迫力あるアクションは、DualSense ワイヤレスコントローラーのハプティックフィードバックとアダプティブトリガーで体感できる。荒れ果てた世界をバイクで駆け抜け、エンジンの振動や路面を掴むタイヤのグリップ感を指先で感じたり、雨や雷などの天候ハプティクスで、アメリカ西海岸北西部特有の環境に没入したりできるだろう。

また、フリーカーの大群との戦闘時には、ディーコンが駆使するさまざまな武器の感触や反動を体感できる。オープンワールドでフリーカーの大群に遭遇すると、戦闘に突入する際に専用のハプティクス効果が作動する。

●新モード:大群アサルト

新ゲームモード“大群アサルト”では、プレイヤーのスキルを試す予想外のゲームプレイが楽しめる。特大規模の大群、狂暴な生存者たち、進化したフリーカーなど、さまざまな敵が押し寄せるなか、一秒でも長く生き延びてハイスコアを目指そう。

本モードでは、プレイヤーの生存時間に応じて敵が手強くなっていく。プレイを通じてレベルを上げることで、強力な装備や新プレイアブルキャラクターを大群アサルトで使用できるようになる。また、このモード限定のユニークなMODを適用することで、ゲーム体験が大きく変わる。

●新モード:パーマデスモード

パーマデスモードは、途中でゲームオーバーとなった場合にゲームの最初まで戻るか、第二章の始めからやり直すか、いずれかを選択しなければならない究極のチャレンジ。

見事パーマデスモードをクリアすると、クリアにかかった時間を記録した特別なグラフィックや、プレイ中に倒したフリーカーの数などの統計データが得られる。もちろん、その栄光を称える新たなトロフィーも入手可能だ。

●新モード:スピードランモード

スピードランモードは可能な限り短時間でクリアすることを目指す新モード。ニトロブーストをかけて疾走し、時間との勝負に挑もう。クリア時には、クリアタイム付きの特別グラフィックが表示される。ぜひ記録をSNSにシェアし、ほかのプレイヤーと競ってみよう。

●さらに拡充されたフォトモード

フォトモードにもさまざまな機能を追加。ゲーム内時間の変更、三点照明システム、新しいロゴオプションなどの新機能を使うことで、さらに自由な発想でゲームの瞬間を切り取ることが可能だ。

●新しいアクセシビリティ機能

『Days Gone Remastered』では、より多くのプレイヤーに本作の世界を楽しめるよう、アクセシビリティ機能を拡充。高コントラストモード、ゲーム速度の調整、UIテキストの読み上げ、コレクションの音響キュー、ボタンの割り当て変更、画角変更などの機能を追加している。

※1 テレビの内蔵スピーカーまたはアナログ/USBステレオヘッドホンで3Dオーディオを体験可能。設定が必要です。

※2 対応するテレビまたはディスプレーが必要です。

PC版でも追加DLC「Broken Road」により新モードが利用可能に

PC版『Days Gone』でも、本日より1190円で配信を開始したDLC「Broken Road」を購入すると、上記の新モードや新機能を利用できるようになる。

PC版『Days Gone』を持っていない場合は、『Days Gone』ゲーム本編を購入してから、「Broken Road」を購入しよう。

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:Days Gone Remastered

ジャンル:オープンワールドサバイバルアクション

配信:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5

配信日:配信中(2025年4月25日)

価格:5480円(ダウンロード版)

CERO:Z(18才以上のみ対象)

※PS4用『Days Gone』を購入された方は、1190円で『Days Gone Remastered』にアップグレードが可能です。

PS4用ソフトウェア(パッケージ版)をお持ちの方がPS5向けソフトウェア(ダウンロード版)をダウンロードしたりプレイしたりするには、その都度ディスクをPS5本体に挿入する必要があります。パッケージ版PS4用タイトルをお持ちの方でも、ディスクドライブの無いPS5デジタル・エディションを購入された場合は、PS5版へのアップグレードはできません。また、PlayStation Plus経由でのPS4用ソフトウェアのご利用はアップグレードの対象外となります。

【DLC】

DLC名:Broken Road

配信:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PC(Steam/Epic Games Store)

価格:1190円

©2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Bend Studio.Days Gone is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the United States and other countries.

※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」および「DualSense」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。