ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月2日、PlayStation 5(PS5)用ソフト『Ghost of Yōtei』(ゴースト・オブ・ヨウテイ)の予約購入の受付を、全国のPlayStation取扱店、各種ECサイトおよびPlayStation Store(PS Store)にて順次開始したと発表。

本作の発売日は、2025年10月2日予定。価格は、スタンダードエディションのパッケージ版/ダウンロード版ともに8980円、パッケージ専用のコレクターズエディションが3万1980円、ダウンロード専用のデジタルデラックスエディションが9980円だ。

本作は、2020年に発売され世界中で大ヒットを記録した『Ghost of Tsushima』(ゴースト・オブ・ツシマ)を制作したSucker Punch Productionsが手掛ける、オープンワールド時代劇アクションアドベンチャー。『Ghost of Tsushima』から300年以上後となる1603年の蝦夷地(北海道)を舞台に、女武芸者・篤(あつ)の波乱に満ちた旅路を描く。

以下では、各エディションの内容物などを紹介しよう。

●スタンダードエディション

価格:8980円

ゲーム本編のみのスタンダードエディション。パッケージ版なら早期購入特典、ダウンロード版なら予約購入特典として、下記のアイテムが付く。

なお、早期購入特典はプロダクトコードでの提供となる。プロダクトコードの利用には、PlayStation Networkアカウントおよびインターネットへの接続が必要だ。

ダウンロード版では、PS Storeで予約購入した直後から、特典のアバターセットを利用できる。

【内容物】

・ゲーム本編(ディスク/ダウンロード)

【パッケージ版早期購入特典/ダウンロード版予約購入特典】

・ゲーム内アイテム 面頬

・篤と羊蹄六人衆のアバターセット(全7種)※1

●デジタルデラックスエディション

価格:9980円

ダウンロード専売のデジタルデラックスエディション。このエディションでは、ゲーム本編に加え、ゲーム内で使用できるアイテムとして、蛇の装束、鎧の染色、馬と馬具、刀装具、護符、旅人の地図(早期アンロック)が付属する。

予約特典のアバターセットは、スタンダードエディションと同じくPS Storeで予約をした直後から利用可能。

【内容物】

・ゲーム本編(ダウンロード)

・蛇の装束

・デジタルデラックス版 鎧の染色

・デジタルデラックス版 馬と馬具

・刀装具

・護符

・旅人の地図(早期アンロック)

【予約購入特典】

・ゲーム内アイテム 面頬

・篤と羊蹄六人衆のアバターセット(全7種)

コレクターズエディション

3万1980円

コレクターズエディションは、PlayStation取扱店および各種ECサイト予約受付中 ※1 。ゲーム本編、予約購入特典、デジタルデラックスエディションに収録されるすべてのゲーム内アイテムに加えて、篤の怨霊の面頬、羊蹄六人衆の名前が入った篤の仇討ちの帯、篤の刀の鍔のレプリカなどさまざまな特典が含まれる数量限定の豪華版だ。

なお、本製品にはゲーム本編(ダウンロード)およびデジタルアイテムのプロダクトコードを封入。プロダクトコードは2028年3月31日までと有効期限は決まっているので覚えておこう ※2 。

【内容物】

・ゲーム本編(ダウンロード)

・怨霊の面頬

・ボードゲーム「銭弾き」と巾着袋

・ペーパークラフト「銀杏の木」

・アートカードセット

・双狼の鍔

・仇討ちの帯

・蛇の装束

・デジタルデラックス版 鎧の染色

・デジタルデラックス版 馬と馬具

・刀装具

・護符

・旅人の地図(早期アンロック)

・ゲーム内アイテム 面頬

・篤と羊蹄六人衆のアバターセット(全7種)

※1 数に限りがあります。取扱いは各取扱店にお問いあわせください。

※2 資金決済法に基づく表示についてはhttps://pscom.jp/lgpをご覧ください。

【ゲーム情報】

タイトル:Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)

ジャンル:オープンワールド時代劇アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:Sucker Punch

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2025年10月2日予定

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロード)

コレクターズエディション:3万1980円(パッケージ)

CERO:審査予定

©2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。