ポケモンが配信するスマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」にて、2025年3月17日~3月24日までキャンペーン「エスパータイプウィーク」が開催。

本キャンペーンでは、エスパータイプのポケモンに出会いやすくなるほか、育成に役立つ期間限定機能「ミニアメブースト」も使用可能に。睡眠タイプに関わらずほかのポケモンも出現するので、普段は出会いにくいポケモンをゲットするチャンスだ。

また、3月17日15時からはワカクサ本島、ラピスラズリ湖畔、ゴールド旧発電所にて新ポケモン「ムンナ」と「ムシャーナ」がピックアップして登場する。タイプは「エスパー」、睡眠タイプ「すやすや」で出現する。

3月末には「クレセリアVSダークライ」イベントも開催予定。エスパータイプのポケモンが活躍するそうなので、この1週間を活用して育てておくといいだろう。詳しくは公式ニュースを参照してほしい。

・「エスパータイプウィーク」の詳細はこちら

https://www.pokemonsleep.net/news/323430393439343538393234323038313239/

・【新登場】ムンナ / ムシャーナ

https://www.pokemonsleep.net/news/323431393934343035383639373830393933/

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

