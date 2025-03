ポケモンはスマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」にて、2025年3月31日~4月14日まで新イベント「クレセリアVSダークライ」を開催すると発表した。

本イベントでは、伝説のポケモン「クレセリア」の力を借りて幻のポケモン「ダークライ」の悪夢を打ち払う内容となる。クレセリアを仲間にして寝るとねむけパワーにボーナスがかかるほか、「世界中のリサーチャーたちのねむけパワーの平均」と合算することでダークライに対抗することになるとのこと。初のプレイヤー協力型イベントとなりそうだ。

公式のお知らせには、「イベントをコツコツ進めれば、ダークライが仲間になる可能性も⋯⋯?」という一文も。クレセリアはイベント限定サブレなどで仲間にできそうだが、ダークライを仲間にする難易度がどうなるのかが気になるポイントだ。

記事執筆現在はイベントに備えた「エスパータイプウィーク」の期間中。ミニアメブースト(経験値UP)機能も使えるので、イベントで活躍するであろうエスパータイプのポケモンをしっかり育てておこう。

・【イベント】「クレセリアVSダークライ」

https://www.pokemonsleep.net/news/323436303632343137373836363939373737/

・【新登場】クレセリア

https://www.pokemonsleep.net/news/323436303633343234303337393738313133/

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。