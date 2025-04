ベセスダ・ソフトワークスは4月15日、PlayStation 5およびPlayStation 5 Pro向けアクションアドベンチャー『インディ・ジョーンズ/大いなる円環』について、全世界的でアーリーアクセスを開始したと発表。本作はダウンロード専売で、発売日は2025年4月17日。価格はスタンダード エディションが9680円、プレミアム エディションが1万3860円となる。

また、リリースを記念した最新のゲームプレイトレーラーも公開。こちらもあわせてチェックしてほしい。

▼ゲームプレイトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=VX1_Dg-kjoo

MachineGamesがLucasfilm Gamesとともに贈るスリリングなアクション、複雑な謎解き、そして激しい近接戦闘が組みあわさった『インディ・ジョーンズ/大いなる円環』は、インディ・ジョーンズそのものの体験を提供する。

「レイダース/失われたアーク《聖櫃》」と「最後の聖戦」の間の時期を舞台にしたこのシングルプレイヤーゲームでは、考古学的な謎、危険、陰謀が満ちあふれる世界で物語を紐解いていく。

PlayStation 5 Pro版はグラフィックが強化されており、PlayStation 5でプレミアム エディションを購入することで、即座にアーリーアクセスをプレイできる。

プレミアム エディションには、魔宮の伝説コスチューム、デジタルアートブックに加えて、今年配信予定の『インディ・ジョーンズ/大いなる円環』ストーリー DLC「巨人の教団」が含まれる。

また、予約すると、ゲーム内コスメティック“旅行用スーツ”コスチュームと“ライオン調教師の鞭”が入った「最後の聖戦パック」が特典として付属する。

PlayStation 5版では本体のコア機能を活かし、滑らかな60fpsで高解像度のプレイを楽しめる。SSDの最適化により、高速ストリーミングおよびローディングが可能だ。

さらに、DualSense コントローラーのハプティックフィードバックおよびアダプティブトリガーが戦闘や探索に没入感をもたらし、ライトバーにインディの状況が即座に表示されることで、シームレスなゲーム体験を実現している。

『インディ・ジョーンズ/大いなる円環』では、すべてのミッションと謎解きに活用できるコミュニティ ゲーム ヘルプに完全対応しており、冒険中に出くわす特定の難問について、ほかのプレイヤーからアドバイスをもらうことも可能。

PlayStation 5版のリリースにあわせて、鞭を強化するアクション「ハンティング・タイム」と「電光石火の早業」が登場。

「ハンティング・タイム」は、敵に対して鞭をふるうとその後の攻撃によるダメージが一時的に増加。一方、「電光石火の早業」は、使用すると敵から武器を奪って自分の方向に飛ばせる。

2つの新たなアビリティは、本日よりすべてのプラットフォームで利用可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル:インディ・ジョーンズ/大いなる円環

ジャンル:アクション/アドベンチャー

販売:ベセスダ・ソフトワークス

プラットフォーム:Xbox Series X/Xbox Game Pass/PC(Windows/Steam)/PlayStation 5

発売日:

XSX|S/PC(Windows/Steam):発売中(2024年12月9日)

PlayStation 5:2025年4月17日

価格:

XSX|S/PC(Windows/Steam)スタンダード エディション:9800円(パッケージ版/ダウンロード版)

XSX|S/PC(Windows/Steam)プレミアム エディション:1万2900円(パッケージ版)★

XSX|S/PC(Windows/Steam)コレクターズ エディション:2万4900円(パッケージ版)★

PS5スタンダード エディション:9680円(ダウンロード版)

PS5プレミアム エディション:1万3860円(ダウンロード版)●

★2025年4月18日までの数量限定販売。

●プレミアム エディションはアーリーアクセスで4月15日(北米時間)からプレイ可能。PS5版はダウンロード版のみ。

CERO:D(17才以上対象)

© & ™ 2024 LUCASFILM LTD. DEVELOPED BY MACHINEGAMES SWEDEN AB AND PUBLISHED BY ZENIMAX MEDIA INC. GAME CODES ©2024 ZENIMAX MEDIA INC. ZENIMAX, MACHINEGAMES AND THEIR RESPECTIVE LOGOS ARE TRADEMARKS OF ZENIMAX MEDIA INC. ALL RIGHTS RESERVED.