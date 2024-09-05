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期間・数量限定の「コレクターズ エディション」も登場！

ゲーム『インディ・ジョーンズ/大いなる円環』パッケージ版の各エディションが予約受付開始！

2024年09月05日 20時35分更新

文● ミヤザキ／ASCII

ゲーム『インディ・ジョーンズ/大いなる円環』パッケージ版の各エディションが予約受付開始！

　Xboxは9月5日、同社の公式ブログ「Xbox Wire Japan」にて、ベセスダ・ソフトワークスの新作『インディ・ジョーンズ/大いなる円環』［Xbox Series X／Xbox Game Pass／PC（Windows／Steam）］のパッケージ版各エディションの予約受付が日本国内ECサイトで開始したと発表。

　ゲームの発売日は2024年12月9日予定、価格はスタンダード エディションが9800円。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

　パッケージ版早期購入特典 (数量限定) となる「コレクターズエディション」、そして「プレミアムエディション」「スタンダードエディション」の詳細については以下のXbox Wire Japanブログ記事を参考にしてほしい。

▼該当記事

https://news.xbox.com/ja-jp/2024/09/05/indie-jones-and-the-great-circle-ec-pre-orders/

【ゲーム情報】

タイトル：インディ・ジョーンズ/大いなる円環
ジャンル：アクション／アドベンチャー
販売：ベセスダ・ソフトワークス
プラットフォーム：Xbox Series X／Xbox Game Pass／PC（Windows／Steam）
※PlayStation 5版も2025年春発売予定。
発売日：2024年12月9日予定
価格：
　スタンダード エディション：9800円（パッケージ版／ダウンロード版）
　プレミアム エディション：1万2900円（パッケージ版）★
　コレクターズ エディション：2万4900円（パッケージ版）★
★2025年4月18日までの数量限定販売。
CERO：審査予定

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