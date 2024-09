Xboxは9月5日、同社の公式ブログ「Xbox Wire Japan」にて、ベセスダ・ソフトワークスの新作『インディ・ジョーンズ/大いなる円環』[Xbox Series X/Xbox Game Pass/PC(Windows/Steam)]のパッケージ版各エディションの予約受付が日本国内ECサイトで開始したと発表。

ゲームの発売日は2024年12月9日予定、価格はスタンダード エディションが9800円。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

パッケージ版早期購入特典 (数量限定) となる「コレクターズエディション」、そして「プレミアムエディション」「スタンダードエディション」の詳細については以下のXbox Wire Japanブログ記事を参考にしてほしい。

▼該当記事

https://news.xbox.com/ja-jp/2024/09/05/indie-jones-and-the-great-circle-ec-pre-orders/

【ゲーム情報】

タイトル:インディ・ジョーンズ/大いなる円環

ジャンル:アクション/アドベンチャー

販売:ベセスダ・ソフトワークス

プラットフォーム:Xbox Series X/Xbox Game Pass/PC(Windows/Steam)

※PlayStation 5版も2025年春発売予定。

発売日:2024年12月9日予定

価格:

スタンダード エディション:9800円(パッケージ版/ダウンロード版)

プレミアム エディション:1万2900円(パッケージ版)★

コレクターズ エディション:2万4900円(パッケージ版)★

★2025年4月18日までの数量限定販売。

CERO:審査予定

© & ™ 2024 LUCASFILM LTD. DEVELOPED BY MACHINEGAMES SWEDEN AB AND PUBLISHED BY ZENIMAX MEDIA INC. GAME CODES ©2024 ZENIMAX MEDIA INC. ZENIMAX, MACHINEGAMES AND THEIR RESPECTIVE LOGOS ARE TRADEMARKS OF ZENIMAX MEDIA INC. ALL RIGHTS RESERVED.