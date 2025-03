ベセスダ・ソフトワークスは3月26日、MachineGamesがLucasfilm Gamesの協力のもと開発し、高い評価を受けている『インディ・ジョーンズ/大いなる円環』を、PlayStation 5にてダウンロード専売で配信すると発表。配信日は2025年4月17日、価格はスタンダード エディションが9680円、プレミアム エディションが1万3860円だ。

本作は、D.I.C.E. Awardsの「Adventure Game of the Year」受賞、満点レビューを40回以上獲得し、2024年の「ベストゲーム」および「ゲーム オブ ザ イヤー」リストに50回以上掲載されたタイトル。PS5版は現在予約受付中で、プレミアム エディションを購入すると北米時間4月15日より2日間のアーリーアクセス権が付く。

アドベンチャー ジャンルにおける2人のレジェンド、Troy Baker氏とNolan North氏が偉大な冒険家の条件について語りつつ、『インディ・ジョーンズ/大いなる円環』PlayStation 5の発売日を発表する動画も公開しているので、あわせてチェックしよう。

PlayStation 5のプレイヤーは、著名な冒険家となり、「レイダース/失われたアーク《聖櫃》」と「最後の聖戦」の間の時期である1937年を舞台にした、本物のインディの冒険に挑むこととなる。この映画さながらのシングル プレイヤー アドベンチャー ゲームでは、インディの優れた頭脳と鞭を活かし、没入感あるアクションや心躍る謎解きにあふれる、ストーリー主導型の冒険の世界を進んでいくことが可能だ。

ステルスによる潜入、一人称視点での近接戦闘、銃撃戦を組みあわせ、戦いや謎解きをこなしながら、インディ・ジョーンズとなって世界中の邪悪な勢力に立ち向かおう!

『インディ・ジョーンズ/大いなる円環』はPlayStation 5 Pro用にグラフィックが最適化されている。また、PlayStation 5版のリリースにあわせて、新たな鞭のアビリティ「ハンティング・タイム」と「電光石火の早業」が登場。

「ハンティング・タイム」は、敵に対して鞭をふるうとその後の攻撃によるダメージが一時的に増加。一方、「電光石火の早業」は、使用すると敵から武器を奪って自分の方向に飛ばすことができる。

2つの新アビリティは2025年4月15日までにすべてのプラットフォームで使用可能となる予定だ。

PS5向けデジタル版は、現在予約受付中!

予約可能なエディションは、スタンダード エディションとプレミアムエ ディションの2種。いずれのエディションも予約特典として「旅行用スーツ」コスチュームと「ライオン調教師の鞭」が入った「最後の聖戦 パック」が付属する。

プレミアム エディションを購入すると、今年配信予定のストーリー DLC「巨人の教団」、デジタルアートブック、「魔宮の伝説」でインディが着ていた「魔宮の伝説 コスチューム」が手に入る。

上記の特典すべてが手に入るデジタル プレミアム アップグレード エディションは、ゲーム本編を持っている人を対象に、4月17日に購入可能となる予定だ。プレミアム エディションには、4月15日に開始する2日間のアーリーアクセスが含まれる。

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:インディ・ジョーンズ/大いなる円環

ジャンル:アクション/アドベンチャー

販売:ベセスダ・ソフトワークス

プラットフォーム:Xbox Series X/Xbox Game Pass/PC(Windows/Steam)/PlayStation 5

発売日:

XSX|S/PC(Windows/Steam):発売中(2024年12月9日)

PlayStation 5:2025年4月17日予定

価格:

XSX|S/PC(Windows/Steam)スタンダード エディション:9800円(パッケージ版/ダウンロード版)

XSX|S/PC(Windows/Steam)プレミアム エディション:1万2900円(パッケージ版)★

XSX|S/PC(Windows/Steam)コレクターズ エディション:2万4900円(パッケージ版)★

PS5スタンダード エディション:9680円(ダウンロード版)

PS5プレミアム エディション:1万3860円(ダウンロード版)●

★2025年4月18日までの数量限定販売。

●プレミアム エディションはアーリーアクセスで4月15日(北米時間)からプレイ可能。PS5版はダウンロード版のみ。

CERO:D(17才以上対象)

© & ™ 2024 LUCASFILM LTD. DEVELOPED BY MACHINEGAMES SWEDEN AB AND PUBLISHED BY ZENIMAX MEDIA INC. GAME CODES ©2024 ZENIMAX MEDIA INC. ZENIMAX, MACHINEGAMES AND THEIR RESPECTIVE LOGOS ARE TRADEMARKS OF ZENIMAX MEDIA INC. ALL RIGHTS RESERVED.