数量・期間限定でXbox Series X|S、PC（Windows／Steam）向けの各種パッケージ版も再販！
PS5パッケージ版の『インディ・ジョーンズ/大いなる円環 スタンダードエディション』が9月4日に発売決定！
2025年06月19日 17時55分更新
Xboxは6月19日、PlayStation 5パッケージ版『インディ・ジョーンズ/大いなる円環 スタンダードエディション』を発売すると発表。発売日は2025年9月4日、価格は価格は9680円となる。本日より順次予約受付が開始している。
また、本パッケージ版の発売を記念し、数量・期間限定でXbox Series X|S／PC（Windows／Steam）向けの各種パッケージ版を再販することも決定。
Xboxの公式ブログ“Xbox Wire Japan”では本件のより詳細な内容を掲載しているので、あわせてチェックしてほしい。
▼Xbox Wire Japan該当記事
https://news.xbox.com/ja-jp/2025/06/19/playstation-5-indie-package-celebration/
【ゲーム情報】
タイトル：インディ・ジョーンズ/大いなる円環
ジャンル：アクション／アドベンチャー
販売：ベセスダ・ソフトワークス
プラットフォーム：Xbox Series X／Xbox Game Pass／PC（Windows／Steam）／PlayStation 5
発売日：
XSX|S／PC（Windows／Steam）：発売中（2024年12月9日）
PS5ダウンロード版：配信中（2025年4月17日）
PS5パッケージ版：2025年9月4日
価格：
XSX|S／PC（Windows／Steam）スタンダード エディション：9800円（パッケージ版／ダウンロード版）
XSX|S／PC（Windows／Steam）プレミアム エディション：1万2900円（パッケージ版）★
XSX|S／PC（Windows／Steam）コレクターズ エディション：2万4900円（パッケージ版）★
PS5スタンダード エディション：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）
PS5プレミアム エディション：1万3860円（ダウンロード版）
★2025年10月17日まで数量限定で再販。
CERO：D（17才以上対象）
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