Xboxは6月19日、PlayStation 5パッケージ版『インディ・ジョーンズ/大いなる円環 スタンダードエディション』を発売すると発表。発売日は2025年9月4日、価格は価格は9680円となる。本日より順次予約受付が開始している。

また、本パッケージ版の発売を記念し、数量・期間限定でXbox Series X|S/PC(Windows/Steam)向けの各種パッケージ版を再販することも決定。

Xboxの公式ブログ“Xbox Wire Japan”では本件のより詳細な内容を掲載しているので、あわせてチェックしてほしい。

▼Xbox Wire Japan該当記事

https://news.xbox.com/ja-jp/2025/06/19/playstation-5-indie-package-celebration/

【ゲーム情報】

タイトル:インディ・ジョーンズ/大いなる円環

ジャンル:アクション/アドベンチャー

販売:ベセスダ・ソフトワークス

プラットフォーム:Xbox Series X/Xbox Game Pass/PC(Windows/Steam)/PlayStation 5

発売日:

XSX|S/PC(Windows/Steam):発売中(2024年12月9日)

PS5ダウンロード版:配信中(2025年4月17日)

PS5パッケージ版:2025年9月4日

価格:

XSX|S/PC(Windows/Steam)スタンダード エディション:9800円(パッケージ版/ダウンロード版)

XSX|S/PC(Windows/Steam)プレミアム エディション:1万2900円(パッケージ版)★

XSX|S/PC(Windows/Steam)コレクターズ エディション:2万4900円(パッケージ版)★

PS5スタンダード エディション:9680円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5プレミアム エディション:1万3860円(ダウンロード版)

★2025年10月17日まで数量限定で再販。

CERO:D(17才以上対象)

© & ™ 2024 LUCASFILM LTD. DEVELOPED BY MACHINEGAMES SWEDEN AB AND PUBLISHED BY ZENIMAX MEDIA INC. GAME CODES ©2024 ZENIMAX MEDIA INC. ZENIMAX, MACHINEGAMES AND THEIR RESPECTIVE LOGOS ARE TRADEMARKS OF ZENIMAX MEDIA INC. ALL RIGHTS RESERVED.