インティ・クリエイツは4月4日、悪魔メイドの姉妹が仕える魔王の復権を目指す2D探索アクションゲーム『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』[Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)]について、敵対魔王である「潜淵魔王ズーズー」の情報を公開した。

本作のダウンロード版は配信中、パッケージ版は2025年4月24日に発売。価格は、ダウンロード版が4400円/パッケージ通常版が5940円/パッケージ限定版が1万978円だ。

敵対魔王の紹介

潜淵魔王ズーズー

(CV:安堂ななこさん)

魔界の覇権を虎視眈々と狙う、魔王たちのひとり。広大なエルグ紅砂海を根城とする玉座なき魔王。小柄な見た目に反し、“サンドワーム”を従える実力はホンモノ。

潜淵魔王ズーズーの支配地「エルグ紅砂海」

深紅の砂で満たされた大砂漠。遠い昔、ある巨人の魔王がここで命を絶ち、その血を吸った大地が今なお残っているという。

情報発信番組を2025年4月9日21時より配信!

本作の情報発信番組として、「グリム・ガーディアンズ:デーモンチャンネル」を、毎月配信中。

「グリム・ガーディアンズ:デーモンチャンネル 第11回」は、2025年4月9日21時から、レギュラーの若山なつみさん(キリカ役)と、桜川真依さん(マーシャ役)が、ゲストにメイド長ライサ役の井上桃花さんを迎えて、ゲームの最新情報やイベント情報など、盛りだくさんでお届け予定だ。

番組名:グリム・ガーディアンズ:デーモンチャンネル #11

日時:2025年4月9日21時~

出演:若山なつみさん(アイムエンタープライズ)/桜川真依さん(ヴィムス)

ゲスト:井上桃花さん(ブライトイデア)

配信URL:

YouTube Live:https://youtube.com/live/SUakePiTx3E

ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv347415650

Nintendo Switch用ダウンロード版の不具合修正について

Ver.1.1.1以前の『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』では、前作『グリム・ガーディアンズ デーモンパージ 体験版』のセーブデータが存在しているNintendo Switch本体でプレイした場合、『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』が正常に起動しないことがある不具合を確認していた。

この不具合は、Ver.1.14以上にアップデートすることで修正されるので、Switch版をプレイしている人はぜひアップデートしよう。また、『グリム・ガーディアンズ デーモンパージ 体験版』のセーブデータを削除しても、正常にプレイできる。

【アップデート情報】

■Ver.1.1.4

●『グリム・ガーディアンズ デーモンパージ 体験版』のセーブデータが存在する本体でプレイしたときに、正常に起動しない不具合を修正。

●プレイアブルキャラクターが地形をすり抜けてしまうことがある不具合を軽減。

●フレームレートの改善のため、処理負荷を軽減。

●表示言語によって、操作説明に操作ボタンアイコンが表示されないことがある不具合を修正。

●そのほかの軽微なバグを修正。

【ゲーム情報】

タイトル:グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク

ジャンル:探索アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:

パッケージ版:2025年4月24日

ダウンロード版:配信中(2025年3月27日)

※Xbox Series X|S/Xbox One版は未定。

価格:

パッケージ通常版:5940円

パッケージ限定版:1万978円

ダウンロード版:4400円

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ。

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.