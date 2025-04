インティ・クリエイツは4月24日、悪魔と戦う2D横スクロールアクションゲーム「グリム・ガーディアンズ」シリーズの最新作『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』のパッケージ版をNintendo SwitchとPlayStation 5にて発売。価格は通常版が5940円/限定版が1万978円だ。

4ヶ月連続アップデートキャンペーンやXbox版の配信日などの情報も判明したので、あわせて紹介しよう。

パッケージ版の発売を記念し、公式サイトで壁紙を配布中!

本作のパッケージ版の発売をお祝いして、公式イラストレーターである伊東大典氏が描き下ろした発売記念壁紙を公式サイトで無料配布中。敵対魔王の壁紙をディスクトップに飾って、魔界を攻略しよう!

▼壁紙配布ページ

https://grimguardians.com/SotD/jp/special/special05.html

4ヶ月連続アップデートキャンペーン発表!

Nintendo Switch/PlayStation 4/PlaySation 5/PC(Steam)で発売中の『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』について、2025年4月から4ヶ月間連続で、ボスの追加、サブイベントの追加を含む、無償アップデートキャンペーンを実施。アップデートキャンペーンの期間は、2025年4月~7月(計4回)まで。

4ヶ月連続アップデートキャンペーン第一弾“Ver.1.2.1”配信開始!

4ヶ月間連続キャンペーンの第一弾“Ver.1.2.1”が本日より配信開始した。第一弾アップデートでは、サブイベント「闘技場」の追加、プレイアビリティ向上機能追加がされている。その紹介映像も公開されているので、あわせてチェックしよう。

▼第一弾アップデート紹介映像

●サブイベント「闘技場」の追加

新たなサブイベント「闘技場」と、闘技場で戦うことができるボス「バフォメット」と「ヘルブレイズオクタヴィアン」を追加。ゲームクリア後に、シモニア堕落要塞にいる「ニーカ」に話しかけることで闘技場イベントに参加できる。

●プレイアビリティ向上機能の追加

プレイアビリティが向上する、以下の機能を追加。

マクシム城内にあるティーテーブルの機能追加

最後に立ち寄ったティーテーブルへと移動できる機能を追加。この機能追加により、マクシム城へ帰還した後、攻略途中のエリア(ティーテーブル)へ戻れるようになった

マップに各エリアで獲得できる「マオー骨」の本数表示を追加

「マオー骨」をすべて収集する際に、役に立つ機能だ。

インベントリ内アイテムのロック機能を追加

間違えて、捨てたり、合成素材にする事を防ぐ。

改良済みサブウェポンのアイコンを追加し、それ以外と区別できるように改修

改良済みサブウェポンの視認性が向上。

Xbox Series X|S/Xbox One版の配信日が決定!

マイクロソフトと協議を重ね、Xbox Series X|S/Xbox One版の配信日が、2025年6月5日に決定。本作の配信を楽しみにしている人は、もうしばらく待ってほしい。

【ゲーム情報】

タイトル:グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク

ジャンル:探索アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:

Switch/PS5パッケージ版:発売中(2025年4月24日)

Switch/PS5/PS4/Steamダウンロード版:配信中(2025年3月27日)

XSX|S/Xbox Oneダウンロード版:2025年6月5日

価格:

パッケージ通常版:5940円

パッケージ限定版:1万978円

ダウンロード版:4400円

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ。

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.