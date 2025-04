インティ・クリエイツは4月17日、悪魔と戦う2D横スクロールアクションゲーム『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』について、Nintendo SwitchおよびPlayStation 5のパッケージ通常版およびパッケージ限定版の購入者を対象とした店頭抽選会を東京・秋葉原のトレーダー 秋葉原2号店で開催すると発表。開催日時は、2025年4月26日11時~16時。

本作のパッケージ版の発売日は、2025年4月24日。価格は通常版が5940円/限定版が1万978円となる。

景品には、サイン入り収録台本、担当声優サイン入りの描き下ろしイラスト色紙、伊東大典氏サイン入り缶バッジ(4種セット)、キリカ&マーシャのICカードステッカー(2種セット)など、超豪華な景品が目白押し! そして、参加賞として発売記念ポストカード(2種セット)のプレゼントもあるので、ぜひ参加してみてはいかがだろうか。

【開催概要】

開催日時:2025年4月26日 11時~16時

開催場所:トレーダー秋葉原2号店

http://www.e-trader.jp/shop/akiba02.html

参加対象者:

Nintendo Switch/PS5ソフト『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』パッケージ版(通常版、限定版)の購入者

※どの店舗で購入しても対象となります。

※ご購入いただいた事を証明する物(レシートや通販の場合は納品書など、ご購入店舗名が確認できるメールが印刷されたもの)をご持参ください。

※本商品1本ご購入につき1回の抽選ができます。

※1回の抽選で連続5回までの抽選となります。6回目以降は再度列にお並びいただきます。

※景品の数には限りがございます。あらかじめご了承下さい。

景品一覧:

A賞:若山なつみさん(キリカ役)、桜川真依さん(マーシャ役)のサイン入り収録台本……2名

B賞:担当声優サイン入り伊東大典氏描き下ろしイラスト色紙

・キリカのイラスト+若山なつみさん(キリカ役)のサイン入り……2名

・マーシャのイラスト+桜川真依さん(マーシャ役)のサイン入り……2名

C賞:伊東大典氏サイン入り缶バッジ(4種セット)……4名

D賞:キリカ&マーシャのICカードステッカー(2種セット)……30名

参加賞:発売記念ポストカード(2枚セット)

※出演声優陣のサイン入り景品については、ご当選者の氏名、住所、電話番号、メールアドレスを控えさせていただきます。

「グリム・ガーディアンズ:デーモンチャンネル #12」が配信決定!

本作の情報配信番組「グリム・ガーディアンズ:デーモンチャンネル」の第12回が、2025年4月23日21時から配信決定。

番組にはレギュラーの若山なつみさん(キリカ役)と桜川真依さん(マーシャ役)に加え、ゲストとして“神園しのぶ”役の上間江望さんと、“神園真夜”役の橋本ちなみさんが出演。

本作の最新情報など盛りだくさんの内容を紹介予定なので、お見逃しなく。

【番組概要】

番組名:グリム・ガーディアンズ:デーモンチャンネル #12

日時:2025年4月23日21時~

出演:若山なつみさん(アイムエンタープライズ)/桜川真依さん(ヴィムス)

ゲスト:上間江望さん(フリー)/橋本ちなみさん(ヴィムス)

配信URL:

YouTube Live:https://www.youtube.com/live/MVjqRhaMI20

ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv347522341

【ゲーム情報】

タイトル:グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク

ジャンル:探索アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:

パッケージ版:2025年4月24日

ダウンロード版:配信中(2025年3月27日)

※Xbox Series X|S/Xbox One版は未定。

価格:

パッケージ通常版:5940円

パッケージ限定版:1万978円

ダウンロード版:4400円

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ。

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.