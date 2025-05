インティ・クリエイツは5月7日、悪魔と戦う探索型2Dスクロールアクションゲーム『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』のサウンドトラックをSteamストアにて配信したと発表。価格は2000円だ。

本サウンドトラックは、ゲームに収載されたBGM23曲と、キリカ&マーシャの歌うオープニングテーマ「メイドinナイトメア」のフルコーラスバージョンを収録したデジタル版で、mp3(256kbps)の高音質なデータとなる。

歌詞、詳細クレジットを含むブックレット画像データも付属しているので、ぜひ購入してみてはいかがだろうか。

製品名:グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク サウンドトラック

URL:https://store.steampowered.com/app/3656020/

価格:2000円

データ形式:mp3(256kbps)

【トラックリスト】

01. メイドinナイトメア(オープニングムービーバージョン)/キリカ&マーシャ

02. 三つの世界

03. 魔界散策

04. 思いがけぬ焦燥

05. 呑まれてなるものか!

06. 激情の業火

07. 因縁をぶっ潰せ

08. さてどうしよう?

09. 光明見出したり!

10. 安息の場所

11. 縦横無尽大魔界

12. 弱肉強食の掟

13. ドキドキ逢魔ヶ時

14. 過酷な旅路

15. 魔獣の宴 ~伝説の悪魔ハンター

16. 悪魔たちの談笑

17. お色気クライシス

18. 我慢と向上心!

19. いつかまた逢おうね

20. 力試されるとき

21. 絶対絶望敵対者

22. 我らが主マクシムオンスロート

23. 未来は我らにあり!

24. メイドinナイトメア/キリカ&マーシャ

お得なバンドルも販売開始!

『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』と「グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク サウンドトラック」がバンドルされた、10%お得なセットも用意。すでにゲームを購入済みの人も、サウンドトラックを10%オフで購入できる。この機会をお見逃しなく。

製品名:「グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク サウンドトラック」 バンドルセット

URL:https://store.steampowered.com/bundle/52724/

価格:5760円 ※バンドル割引率10%

情報発信番組の最終回が本日配信!

本作の情報発信番組“グリム・ガーディアンズ:デーモンチャンネル”の最終回となる“グリム・ガーディアンズ:デーモンチャンネル #13”を、本日2025年5月7日21時から配信。

番組ではレギュラーの若山なつみさん(キリカ役)と、桜川真依さん(マーシャ役)が、ゲストに殲雷魔王ライゼノーグ役の伊志嶺将希さんを迎え、『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』の最新情報やイベント情報など盛りだくさんの内容を紹介予定だ。

番組名:“グリム・ガーディアンズ:デーモンチャンネル #13”

日時:2025年5月7日21時~

出演:若山なつみ(アイムエンタープライズ)、桜川真依(ヴィムス)

ゲスト:伊志嶺将希(ブライトイデア)

配信URL:

YouTube Live:https://youtube.com/live/HMSAnpRbhjM

ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv347649971

【ゲーム情報】

タイトル:グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク

ジャンル:探索アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:

Switch/PS5パッケージ版:発売中(2025年4月24日)

Switch/PS5/PS4/Steamダウンロード版:配信中(2025年3月27日)

XSX|S/Xbox Oneダウンロード版:2025年6月5日

価格:

パッケージ通常版:5940円

パッケージ限定版:1万978円

ダウンロード版:4400円

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ。

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.