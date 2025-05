インティ・クリエイツは5月29日、悪魔と戦う2D横スクロールアクションゲーム『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』[Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)]について、4ヶ月連続アップデートキャンペーンの第二弾アップデートを配信し、アップデートマイルストーンを公開した。

以下では、それらの内容を紹介していこう。紹介映像も公開されているので、お見逃しなく。なお、本アップデートは無償で提供されるので、ゲームを持っていれば誰でも楽しめる。

第二弾アップデート紹介映像

第二弾アップデート“Ver.1.3.0”情報

1.魔王様の家臣「ムエルトス」に新たな機能を追加!

マクシム城の家臣「ムエルトス」に新たなサポート能力が追加。魔界音楽家である彼らの演奏を聴くことで一定時間のバフを得ることができ、一定時間の間、エネミーのドロップアイテムの個数が確率で増加する。

2.失われた本を集めよう――家臣「ドライダス」のサブイベントを追加!

バージョンアップデート後、特定のエリアから「本」アイテムがドロップするようになる。魔王ライゼノーグの襲撃により書架から失われた本をドライダスに渡し、城の書架を復活させよう。複数ある本アイテムをすべてドライダスに渡すと……?

装備アップデート、新しい「魔宝」を複数追加!

一部の「魔宝」の効果を調整するだけでなく、新規に8種類の「魔宝」が追加される。これにより、新たなサブウェポン・魔宝の組みあわせを楽しむことが可能だ。

4ヶ月連続アップデートキャンペーンのロードマップを発表!

2025年4月~7月に、計4回実施する 4ヶ月間連続の無償アップデートキャンペーンのロードマップが発表された。長く遊べるコンテンツがどんどん拡張されるので、じっくりと本作を楽しもう。

【ロードマップ】

●第一弾アップデート……2025年4月24日 実施済み

●第二弾アップデート……2025年5月29日 実施済み

●第三弾アップデート……2025年6月下旬

・家臣「スィクロー&キュクロー」「ブロビィ」機能追加

・新規サブイベントの追加

・新規サブウェポンの追加(2種)

●第四弾アップデート……2025年7月下旬

・家臣「カラレス」機能追加

・オンラインマルチプレイの実装

・新規サブウェポンの追加(2種)

・最高難易度「アルティメイド」の追加

・そのほか、ゲーム全体のバランスアップデート など

【ゲーム情報】

タイトル:グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク

ジャンル:探索アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:

Switch/PS5パッケージ版:発売中(2025年4月24日)

Switch/PS5/PS4/Steamダウンロード版:配信中(2025年3月27日)

XSX|S/Xbox Oneダウンロード版:2025年6月5日

価格:

パッケージ通常版:5940円

パッケージ限定版:1万978円

ダウンロード版:4400円

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ。

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.