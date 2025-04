2Kは3月31日、NBA公認本格派バスケットボールゲームの『NBA 2K25』の春休み特別動画企画「『NBA 2K25』BEST PRICE版発売記念!現役プロバスケットボール選手と『NBA 2K25』をやってみたー!」動画(マイキャリア編/クイックマッチ編)を2K Japan公式YouTubeチャンネルにて公開。

BEST PRICE版はパッケージ専売で、PlayStation 5/PlayStation 4版が4400円/Nintendo Switch版が3300円にて発売中だ。

本番組では、Bリーグチームのサンロッカーズ渋谷とのコラボレーションが実施し、スペシャルゲストとしてベンドラメ 礼生選手、ジョシュ・ホーキンソン選手、トロイ・マーフィージュニア選手が出演。

また、指南役として「NBA 2K」をこよなく愛する動画クリエイターの早朝シューティング部JUNJUNさんも登場している。

*この製品は2024年9月に発売された『NBA 2K25』通常版と同じ内容です。

「NBA 2K」の印象を聞かれると、「バスケを始める前から「NBA 2K」をやっていて、正直「NBA 2K」をやっていたからバスケを始めた」(トロイ選手)、「自分がバスケをやっているからこそ、上手くプレイできなかったときのもどかしさがすごい…!」(ベンドラメ選手)、「子どもの時に結構やっていた」(ホーキンソン選手)と、いろいろな「NBA 2K」シリーズとの思い出がある様子の3選手。

マイキャリア編では、自身がNBA選手となって頂点を目指すキャリア体験ができる「マイキャリア」モードでホーキンソン選手のクリエイトにチャレンジ。

スキルの能力値を細かく設定できるビルド作成では、実際のホーキンソン選手の能力にあわせてシュートやディフェンスなどのスキルを3選手で真剣にこだわりながら細かく設定していく。

その後、「ザ・シティ」(次世代機のみ)という『NBA 2K25』内の仮想空間に繰り出して街を探索し、実在するブランドやバスケ用品などさまざまなショップでアイテムを入手して、どんどんリアルなホーキンソン選手に近付けていく一同。

普段は身につけないという派手なピンクカラーのファッションをまとったゲーム内のホーキンソン選手に対し「ぱっと見似てる」(トロイ選手)と、ホーキンソン選手の特徴をしっかりと捉えているとの感想や、「この空間(ザ・シティ)の中で自分の理想を作れるのがすごい、何より細かいところまで拘れるのがすごく面白いですね」(ベンドラメ選手)など、「NBA 2K」シリーズをほぼ初めてプレイするベンドラメ選手からの驚きの声も。

最後に、クリエイトが完成したゲーム内のホーキンソン選手を見て笑うベンドラメ選手とトロイ選手に対して、「ねえ笑わないで!」(ホーキンソン選手)と和やかな雰囲気に包まれながら終始「マイキャリア」モードを楽しんだ。

マイキャリア編

https://youtu.be/C2zkeOgAArA

クイックマッチ編では、サンロッカーズ渋谷のベンドラメ選手、ホーキンソン選手、トロイ選手とJUNJUNさんでクイックマッチに挑戦。八村塁選手所属のロサンゼルス・レイカーズ対河村勇輝選手所属のメンフィス・グリズリーズで、コンピューター相手に真剣勝負に挑む。

ホーキンソン選手は華麗なシュートを決めるとリアルな試合さながらにガッツポーズを披露。トロイ選手はJUNJUNさんからのアリウープパスからダンクを決めるなど、「NBA 2K」シリーズを過去にプレイしたことのあるホーキンソン選手とトロイ選手は大活躍した。

「NBA 2K」シリーズ初挑戦のベンドラメ選手は最初こそ苦戦していたものの、徐々にコツを掴んでいきホーキンソン選手をイメージしたシュートや、ゲーム内での人生初ダンクシュートを決め、そのプロフェッショナルなセンスを『NBA 2K25』内でも存分に繰り出した。

サンロッカーズ渋谷の選手として同じチームでプレイしている3選手だからこそ、ゲームの中でも相談なしに抜群のチームプレイを発揮。

さらに、現実世界さながらのディフェンスローテーションを3選手で見事に披露し、まるで実際の試合を見ているかのような迫力を再現した。『NBA 2K25』の世界に夢中になり、プロならではの戦略で試合に挑む姿は圧巻だ。

果たして、サンロッカーズ渋谷の3選手とJUNJUNさんは、いつものチームワークを発揮して見事コンピューター相手に勝利を収めることはできたのか?

プロバスケットボール選手ならではの戦略とスキルが光る試合展開から目が離せない本動画を、ぜひチェックしてみよう。

クイックマッチ編

https://youtu.be/KeNEvJZeThk

【ゲーム情報】

タイトル:NBA 2K25

ジャンル:スポーツ

販売:テイクツー・インタラクティブ

開発:Visual Concepts

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:

オリジナル版:発売中(2024年9月6日)

BEST PRICE版(パッケージのみ):発売中(2025年3月21日)

価格:

PS5/PS4 BEST PRICE版:4400円(パッケージ版)

Switch BEST PRICE版:3300円(パッケージ版)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steam通常版:8800円(ダウンロード版)

Switch通常版:6600円(ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steamオールスター エディション:1万4080円(ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steam殿堂入りエディション:1万5180円(ダウンロード版)

CERO:A(全年齢対象)

© 2005-2025 Take-Two Interactive Software, Inc. Published by 2K. 2K, T2, and related logos, are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The NBA and individual NBA member team identifications reproduced on this product are trademarks and copyrighted designs, and/or other forms of intellectual property, that are the exclusive property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams and may not be used, in whole or in part, without the prior written consent of NBA Properties, Inc. © 2024 NBA Properties, Inc. All rights reserved. The NBPA identifications are the intellectual property of the National Basketball Players Association and may not be used without the prior written consent of National Basketball Players Incorporated © 2024 the National Basketball Players Association. All rights reserved. The ESRB ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. Patents and Patent Pending: www.take2games.com/Legal.