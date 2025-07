2Kは7月9日、オールスター3回の出場実績を持ち、2024-25年シーズンMVPとファイナルMVPを獲得したオクラホマシティ・サンダーのポイントガード、シェイ・ギルジャス=アレクサンダー選手が『NBA 2K26』通常版のカバーを飾ると発表。

また、米国GameStop限定パッケージ版としてのみ販売の『NBA 2K26』WNBAエディションのカバーを飾るのは、WNBAオールスター、2024年オール・ルーキー・チーム、NCAAチャンピオンなどの実績を持つエンジェル・リース選手。

『NBA 2K26』スーパースター エディションには、2025年にバスケットボール殿堂入りを果たし、NBAオールスター出場10回、オリンピック金メダル獲得3回の輝かしい経歴を持ち、NBA 75周年記念チームのメンバーでもあるカーメロ・アンソニー選手が登場。

そして期間限定で販売される『NBA 2K26』ノーダウト エディションでは、シェイ・ギルジャス=アレクサンダー選手、エンジェル・リース選手、カーメロ・アンソニー選手の全員がカバーを飾ることを明らかにした。

『NBA 2K26』は2025年9月5日にPlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)/Nintendo Switch(Switch)/Nintendo Switch 2(Switcy 2)/Xbox Series X|S(XSX|S)/Xbox One/PC(Steam)で発売予定。

正式発売より1週間早い日本時間2025年8月30日午前1時から開始の早期アクセスは、PS5/XSX|S/PC(Steam)向けのスーパースター エディションまたは、期間限定販売のノーダウト エディションを購入したプレイヤーが対象となる。

価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記を確認してほしい。

まずは、本作に寄せられたコメントをチェックしよう。

ザック・アーミテージ氏(「NBA 2K」SVP & GM)コメント 「卓越した知性と冷静沈着な態度、自由なストリートスタイルが融合するSGA(シェイ・ギルジャス=アレクサンダー)、大胆不敵なプレイとその場を支配する能力が持ち味のエンジェル、そしてNBAを代表するトレンドセッターであり抜群の得点力を誇ったカーメロ。彼らがコート内のみならず、コートの外でもスーパースターであることに疑いの余地はありません。そんな彼らのように、『NBA 2K26』とはコート上で自身を証明するとともに、バスケットボール史に不朽の名声を刻む、そんなゲームです。この3人は、NBAとWNBAにおいて最も大胆かつ、自信に満ち、スタイリッシュな個性を持っている選手と言えるでしょう」

シェイ・ギルジャス=アレクサンダー選手コメント 「バスケットボールに親しみながら育った子どもなら誰でも、「NBA 2K」のカバーを飾る自分を夢見るものさ。カバーを飾ることそれ自体がすごいことだけど、試合前のファッションからプレイ中に聴くプレイリストまで、2KやVisual Conceptsと協力してゲームの雰囲気を作り出すのは本当に特別な体験だったよ」

エンジェル・リース選手 「『NBA 2K26』のカバーを飾り、そこでリーボックとの初のシグネチャーシューズである「エンジェル・リース1」を披露するのは、単なるマイルストーンではなく、ある種のメッセージです。自分に自信を持ち、大胆に振る舞い、堂々と自分の居場所を主張して構わないんだということを若い女性たちに示しています。「NBA 2K」の歴史に足跡を残すことは、特別な名誉であるとともに、私自身の歩みだけでなく、先に道を切り拓いてきたWNBAの選手たち、リーグ全体の影響力の高まりだと思うわ。女子バスケットボールの地位をさらに高めるゲームに加われることを誇りに思う。『NBA 2K26』が私たちの試合にどのように命を吹き込むのか、ファンの皆さんに見ていただくのが待ちきれません」

カーメロ・アンソニー選手 「20年以上もの間、2Kのファンは僕の旅の一部だった。『NBA 2K26』のカバー選手に選んでくれたばかりか、同じ年に殿堂入りまで果たせるなんて、本当に夢のようだ。節目となった出来事の数々、僕を受け入れてくれた街、信じてくれたチーム、そしてこの旅をともに歩んでくれた人たち、そのすべてが最高の祝福さ」

『NBA 2K26』では、どのモードでも巧みなプレイを披露できる。改良されたサイズアップによるクロスオーバーやドリブルの臨場感、ハイスピードで繰り広げられるダイナミックな動きなど、最新のProPLAYテクノロジーによって第9世代機のプレイヤーは、これまでにない没入感を体験可能だ。

新たな物語が展開される「マイキャリア」で、最高の「マイプレイヤー」を育成してNBAの頂点を目指したり、より最適化された新しい「ザ・シティ」でフレンドとチームを組み、ライバルたちと対戦したりできる。

また、『NBA 2K26』の「マイチーム」では、新しいシングルプレイヤーモードとマルチプレイヤーモードで過去と現在のレジェンドを対決させることができるほか、「マイNBA」でゼネラルマネージャーとなり、30以上のストーリーラインでチャンピオンシップ獲得を目指してフランチャイズを率いることも可能。

『NBA 2K26』の詳細については、今後数週間以内に告知するとのことなので、楽しみにしよう。

『NBA 2K26」は現在予約受付中*。通常版、WNBAエディション(米国GameStop限定)、スーパースター エディション、そしてノーダウト エディションの4つのエディションを用意している。

* 価格は2Kの希望小売価格に基づいています。実際の販売価格とは異なる場合があります。詳細および販売状況については、地域の販売店にお問いあわせください。

なお、日本国内ではPS5/PS4/Switch 2とSwitchの通常版のみパッケージ版とデジタル版が両方発売、そのほかのエディションとプラットフォームに関してはデジタル版のみの発売となる。詳しくは以下を確認してほしい。

<各エディション 日本発売詳細>

通常版(PS5/PS4/Switch/Switch 2のみパッケージ版も発売、ほかはデジタル版のみ)

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch 2/Switch/XSX|S/Xbox One/PC(Steam)

価格:9460円(Switch 2版は8800円/Switch版は7990円)

スーパースター エディション(デジタル版のみ)

対応プラットフォーム:PS5/XSX|S/PC(Steam)

価格:1万4080円

※本エディションには 10万VC(ゲーム内通貨)と以下の「マイチーム」および「マイキャリア」のコンテンツが含まれる。

・「マイチーム」NBAシリーズ1チームのフルメンバー選択

・「マイチーム」トリプルスレット パーク フリーエージェント パック(FAカード3枚を含む)

・「マイチーム」シリーズ1パック x5

・「マイチーム」2XP コイン(2時間)

・「マイキャリア」6種類のスキルブースト x25

・「マイキャリア」3種類のGatorade ブースト x25

・「マイキャリア」カバー選手のジャージ

・「マイキャリア」2XP コイン(2時間)

スーパースター エディションは早期アクセスで発売の1週間前からプレイ可能。

ノーダウト エディション(デジタル版のみ、9月7日までの期間限定販売)

対応プラットフォーム:PS5/XSX|S/PC(Steam)

価格:1万5180円

※本エディションにはスーパースター エディションに収録されるすべての内容に加え以下のコンテンツが含まれる。

・さらに3万5000VC(ゲーム内通貨)

・シーズン1プロ パス

・サマーパス(シーズン7から9のプロ パス - 2026年夏リリース予定)

・ノーダウト マイチーム パック(ギャラクシーオパールカード - 2025年12月リリース予定、無敵カード - 2026年5月リリース予定 を含む)

・「マイキャリア」防寒ジャケット

『NBA 2K25』を持っている人は、同じプラットフォームでノーダウト エディションを予約すると、10%の割引**を受けられる。ノーダウト エディションは早期アクセスで発売の1週間前からプレイ可能。

** 継続割引は、Steam、PlayStation Store、XboxのMicrosoft Storeでのみ、2025年9月5日まで適用されます。ノーダウト エディションは、PS5、XSX|S、PC向けのデジタル版のみが用意されます。割引は2Kの希望小売価格に基づきます。プラットフォームアカウント1つにつき1回のみ有効です。一部販売対象外の地域があります。詳細や規約については、販売店のウェブサイトをご覧ください。2K Gamesは継続割引の実施について一切責任を負いません。

各エディションの詳細やその他の情報については、『NBA 2K26』公式サイトを確認のこと。『NBA 2K26』の最新情報に関する追加発表もお見逃しなく。

※Visual Conceptsは2Kの開発スタジオです。2KはTake-Two Interactive Software, Inc.(NASDAQ: TTWO)の販売レーベルです。

※「マイキャリア」「マイチーム」「マイNBA」「The W」オンライン、オンライン「クイックマッチ」を含むオンライン機能、コンテンツ、サービスへのアクセスには、インターネット接続とオンラインアカウント登録が必要です。13歳未満のユーザーの登録アカウントではアクセスできない場合もあります(最低年齢は国や地域によって異なります)。詳細については、www.take2games.com/legalおよびwww.take2games.com/privacy/ja/をご覧ください。ProPLAY、「ザ・シティ」「The W」「マイNBA」は、第9世代機版の『NBA 2K26』でのみ利用可能です。クロスプレイは、第9世代機版の『NBA 2K26』をPS5とXSX|Sでプレイする場合にのみ可能です。本ゲームには任意のゲーム内課金および有料のランダムアイテムが含まれています。一部のゲーム内コンテンツは、アンロックするためにダウンロードやオンラインでのゲームプレイが必要です。家庭用ゲーム機でのオンラインプレイには、有料プラットフォームサブスクリプションへの加入やアカウント登録が別途必要になる場合があります。利用規約が適用されます。

【ゲーム情報】

タイトル:NBA 2K26

ジャンル:スポーツ

販売:2K

開発:Visual Concepts

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Nintendo Switch 2/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:2025年9月5日予定

※スーパースター エディションとノーダウト エディションは早期アクセスで8月30日からプレイ可能。

価格:

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/PC通常版:9460円(パッケージ版/ダウンロード版)

Switch 2通常版:8800円(パッケージ版/ダウンロード版)

Switch通常版:7990円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5/XSX|S/PCスーパースター エディション:1万4080円(ダウンロード版)

PS5/XSX|S/PCノーダウト エディション:1万5180円(ダウンロード版)★

※PS5/PS4/Switch/Switch 2はパッケージ版も発売。

★は2025年9月7日までの期間限定販売。

CERO:A(全年齢対象)

