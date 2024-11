2Kは11月28日、「NBA 2K」シリーズ最新作『NBA 2K25』のシーズン3の配信日を発表。配信日は、2024年11月29日となる。

ホリデーシーズンの開幕にあわせてスタートするこのシーズン3では、マイキャリア、マイチーム、The Wオンラインなど、さまざまなゲームモードに特別なお祝い報酬が多数追加される。

『NBA 2K25』シーズン3では、2Kの「12日間のプレゼント」イベントが復活し、2024年12月14日よりホリデーシーズンをテーマにしたサプライズが毎日登場する。また、マイキャリア、マイチーム、マイチーム モバイル、The Wオンラインでは、アップデートされたサウンドトラックに加えて、特別なお祝い報酬が用意される。

シーズン3のサウンドトラックに収録されている10曲は、ラッパーのA Boogie wit da Hoodieが厳選したもの。彼のお気に入りアーティストの作品をダイナミックにブレンドしたこのプレイリストは、ゲームのエナジーと興奮を巧みにとらえており、スリリングなゲームプレイの雰囲気が伝わってくる。

『NBA 2K25』シーズン3では、以下のゲームモードにエキサイティングなアップデートが追加される。

●マイキャリア

シーズン3では、レベル14の「8x8 4人乗り 全地形対応車」(次世代機版のみ)、レベル23の「ジングル あごひげ」、レベル36の「ヴィンス・カーター チームUSAジャージ」、レベル39の「メカヘルメット」、レベル40の「+1 キャップ ブレイカー」(次世代機版のみ)などの、お祝い報酬が手に入る。

●マイチーム

シーズン3の報酬は、レベル1の「クレイ・トンプソン 進化カード」に始まり、レベル40の「ギャラクシーオパールのデビッド・ロビンソン」でクライマックスを迎える。そのほかにも、レベル20の「ピンクダイヤモンドのジェイ・クラウダー」やレベル35の「ピンクダイヤモンドのケビン・ラブ」、そして総合90超えや総合92超えの選手を含むオプションパックなど、見逃せない報酬が多数含まれる。

●マイチーム モバイル

『NBA 2K25』のマイチームがモバイルで体験可能になる(2024年11月29日配信開始予定)。マイチーム モバイルはiOSとAndroidに対応しており、プレイヤーは外出先でもお気に入りのNBAスーパースターを集め、ラインナップを管理できるほか、新登場の「ショーダウン」モードや「ブレイクアウト」モードを含むさまざまな形式で対戦を楽しめる。

家庭用ゲーム機とモバイル機器の進行状況を同期させれば、どこにいてもマイチームREPとシーズンXPを獲得可能。さらに、『NBA 2K25』マイチーム モバイルのリリース記念として、ゲームをダウンロードしてプレイすると、「ピンクダイヤモンドのトレイ・ヤング」限定カード*をラインナップに加えることができる。

●シーズン3プロ パス**

シーズン3のプロ パスには、「ピンクダイヤモンドのブロニー・ジェームズ」や「フェニックス・サンズ ホリデーマスコット」などの自動報酬を含む、40レベル分の追加報酬が用意されている。レベル40に到達して、「ギャラクシーオパールのデビッド・ロビンソン」、殿堂入りバッジ オプションパック、総合90超え選手オプションパックなどすべての報酬をアンロックしよう。

●The Wオンライン***

先日のニューヨーク・リバティの優勝を、ホリデーシーズン用の新しいお祝いギアや便利な消耗品、そのほかウィークリー報酬とシーズン報酬で祝福しよう。シーズン3には、「ライン・ハワード ジャージ ドレス」「光るネコヘルメット」「タミカ・キャッチングズ コーチカード」といった報酬が登場する。

●2K Beats

A Boogie wit da Hoodieが厳選したプレイリストには、Lil Uzi Vert、Travis Scott、Sheff Gなど、さまざまなアーティストの楽曲が収録されており、躍動感あふれる音楽がゲーム体験をさらに特別なものにしてくれる。

『NBA 2K25』シーズン3と『NBA 2K25』マイチームの詳細については、最新の「コートサイドレポート」(現在、英語版。後日、日本語に更新)を確認してほしい。

*期限は日本時間2024年12月31日16時59分の予定です。報酬はモバイルの『NBA 2K25』マイチームに配信されます。NBA 2Kアカウント1つにつき1つのみです。利用規約が適用されます。家庭用ゲーム機で使用するには、このカードを『NBA 2K25』マイチームのモバイルアプリで取得しておく必要があります。

**『NBA 2K25』シーズン3のシーズンパス無料報酬は、ゲームプレイを通じてアンロックする必要があります。『NBA 2K25』のプロシーズンパスおよび殿堂入りパスは別途購入可能ですが、ゲーム本編、インターネット接続、NBA 2Kアカウントが必要です。有料プレミアムパスを購入すると、ゲームプレイを通じて獲得可能なシーズン追加報酬がアンロックされます。進行状況と報酬は、各シーズンの終了時にリセットされます。シーズンパスの詳細については、https://nba.2k.com/2k25/ja-JP/season-pass-faq/をご覧ください。

***The Wオンラインモードと関連コンテンツは、次世代機版でのみご利用いただけます。

【ゲーム情報】

タイトル:NBA 2K25

ジャンル:スポーツ

販売:テイクツー・インタラクティブ

開発:Visual Concepts

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:発売中(2024年9月6日)

価格:

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steam通常版:8800円(パッケージ版/ダウンロード版)

Switch通常版:6600円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steamオールスター エディション:1万4080円(ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steam殿堂入りエディション:1万5180円(ダウンロード版)

CERO:A(全年齢対象)

© 2005-2024 Take-Two Interactive Software, Inc. Published by 2K. 2K, T2, and related logos, are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The NBA and individual NBA member team identifications reproduced on this product are trademarks and copyrighted designs, and/or other forms of intellectual property, that are the exclusive property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams and may not be used, in whole or in part, without the prior written consent of NBA Properties, Inc. © 2024 NBA Properties, Inc. All rights reserved. The NBPA identifications are the intellectual property of the National Basketball Players Association and may not be used without the prior written consent of National Basketball Players Incorporated © 2024 the National Basketball Players Association. All rights reserved. The ESRB ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. Patents and Patent Pending: www.take2games.com/Legal.