2Kは1月9日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)で発売中の『NBA 2K25』について、マイキャリアやマイチーム、The W オンライン*にまったく新しい報酬や衣装、イベントが追加されるシーズン4を2025年1月10日から開始すると発表。

2月のNBAオールスターウィークエンドを前に、『NBA 2K25』シーズン4でエキサイティングな新年のスタートを切ろう。

『NBA 2K25』シーズン4 トレーラー(英語版)

シーズン4では、NBAスーパースターたちのスタイリッシュな装いに負けないよう、プレイヤーもさまざまな新しい衣装アイテムをまとい、「スター通り」で自分のファッションセンスを披露することが可能に。今シーズンの報酬と新たなアップデートの内容は以下のとおりだ。

●マイキャリア

プレイヤーは、XPを獲得し報酬レベルを上げていくことで、新しい衣装を次々と手に入れられる。報酬には、レベル14のドリフト トライク(新世代機版のみ)、レベル30のランク1「最大 +1」バッジパーク、レベル38のオールスター2025 アヒルの浮き輪、レベル39のバナナマンコスチューム、レベル40の+1 キャップブレイカーが含まれる。

●マイチーム

シーズン4では、過去と現在のスター選手による強力なラインナップを編成可能。新たに獲得できるカードには、レベル1のアンソニー・エドワーズ選手(進化カード)、レベル10のコール・アンソニー選手(ダイヤモンド)、レベル20のジェームズ・ジョーンズ選手(ダイヤモンド)、レベル30のクリント・カペラ選手(ピンクダイヤモンド)、レベル37のゼイビア・マクダニエル選手(ギャラクシーオパール)が含まれているほか、レベル40に到達すれば、NBAチャンピオンに3度輝き、2006年にはNBAファイナルMVPに選出され、「NBA 2K」シリーズのカバーを飾ったこともあるNBA殿堂入り選手、レア度「ダークマター」のドウェイン・ウェイド選手をアンロックできる。

また、iOSとAndroidに対応している『NBA 2K25』の「マイチーム」アプリを使えば、外出先でもシーズン4の報酬を獲得可能だ**。

●シーズン4プロ パス***

シーズン4プロ パス***があれば、獲得可能な40レベル分のマイキャリアおよびマイチームのコンテンツと報酬が追加される。自動獲得報酬には、シーズン4のモーションキャプチャースーツ、オールスター2025 キューバチェーンネックレス、ダーク・ノビツキー選手のカード(ギャラクシーオパール)、そして殿堂入り無限レンジ、ダイヤモンド Nike シューズx3、サテライト テイクオーバーカードが手に入るシーズン4プロパスパックが含まれている。

また、XPを獲得してレベルアップすることにより、プロ パス限定バージョンのレベル40 ドウェイン・ウェイド選手のカード(ダークマター)を手に入れることもできる。

●The Wオンライン*

The Wにはシーズン4だけの新たなチャレンジと報酬が登場。獲得可能な報酬には、ローレン・ジャクソンさんのコーチカード、ブレークスルー スリーブ、各種バッジパーク、5000VC(ゲーム内通貨)が含まれる。

『NBA 2K25』シーズン4の詳細については、「コートサイドレポート」(現在英語版。日本語ページは近日公開予定)を確認してほしい。

* The Wオンラインモードと関連コンテンツは、次世代機版でのみご利用いただけます。

**『NBA 2K25』の「マイチーム」アプリには、iOS 14以降に対応したApple製モバイル機器、または4GB以上のRAMとAndroid OS 9.0以上を搭載したAndroid Vulkan対応のモバイル機器が必要です。ご使用のモバイル端末でGoogle Play ストアにアクセスすると詳細な互換性の確認が可能です。ゲームのダウンロードは無料ですが、任意のゲーム内課金(有料のランダムアイテムを含む)が含まれます。

***『NBA 2K25』のシーズンパス無料報酬は、ゲームプレイを通じてアンロックする必要があります。『NBA 2K25』プロ パスおよび殿堂入りパスは別途購入可能ですが、ゲーム本編、インターネット接続、NBA 2Kアカウントが必要です。有料プレミアムパスを購入すると、ゲームプレイを通じて獲得可能なシーズン追加報酬がアンロックされます。進行状況と報酬は、各シーズンの終了時にリセットされます。シーズンパスの詳細については、https://nba.2k.com/2k25/ja-JP/season-pass-faq/をご覧ください。

【ゲーム情報】

タイトル:NBA 2K25

ジャンル:スポーツ

販売:テイクツー・インタラクティブ

開発:Visual Concepts

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:発売中(2024年9月6日)

価格:

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steam通常版:8800円(パッケージ版/ダウンロード版)

Switch通常版:6600円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steamオールスター エディション:1万4080円(ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steam殿堂入りエディション:1万5180円(ダウンロード版)

CERO:A(全年齢対象)

