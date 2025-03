ソニー・インタラクティブエンタテインメントが提供する定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)は3月4日より、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のラインアップを更新した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2025年3月4日~3月31日まで。

3月は、エレクトロニック・アーツ(EA)の「ドラゴンエイジ: ヴェイルの守護者」がフリープレイに登場。カスタマイズ可能な主人公“ルーク”となり、7人の仲間を導きながら世界の滅亡を企む神々へと挑むシングルプレイヤーRPGだ。2024年11月に発売した作品のため、「フリープレイに来るのが早すぎる!」と話題に。

また、グラフィックやfpsをアルティメットに進化した超音速アクションゲーム「ソニックカラーズ アルティメット」や、ハイクオリティなフル3Dで描かれる圧巻のロボットSRPG「リレイヤー」もフリープレイの対象となっている。

PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。

2025年3月の「フリープレイ」

『ドラゴンエイジ: ヴェイルの守護者』

・発売元:エレクトロニック・アーツ

・フォーマット:PlayStation 5(PS5)

・ジャンル:RPG

・「フリープレイ」

・提供期間:2025年3月4日~3月31日

©2024 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, Dragon Age, and BioWare are trademarks of Electronic Arts Inc.

『ソニックカラーズ アルティメット』

・発売元:セガ

・フォーマット:PlayStation 4(PS4)

・ジャンル:アクション

・「フリープレイ」

・提供期間:2025年3月4日~3月31日

©SEGA

『リレイヤー』

・発売元:Dragami Games

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:RPG、ストラテジー、シミュレーション

・「フリープレイ」

・提供期間:2025年3月4日~3月31日

©2022 KADOKAWA GAMES