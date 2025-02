ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月18日、定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)エクストラおよびプレミアムを対象としたサービス「ゲームカタログ」「クラシックスカタログ」において、新たに計8本のタイトルを提供開始した。

月ごとに取り上げるタイトルの傾向もかなり異なる「ゲームカタログ」。今月はスクウェア・エニックスの「サガ フロンティア リマスター」、エレクトロニック・アーツの「STAR WARS ジェダイ:サバイバー」が追加され、反響を呼んでいる。

ユーザーからは「サガフロどちゃくそおもろいから是非やってみて!」「ジェダイサバイバーやったぁ!」「買いそうになったが思いとどまって良かった」などの声も。

なお、各プランの詳細については公式サイトを、対象タイトルの詳細についてはPS Blogを参照してほしい。

2025年2月の「ゲームカタログ」 (PS Plusエクストラおよびプレミアムが対象)

「サガ フロンティア リマスター」(PS4)

「STAR WARS ジェダイ:サバイバー」(PS5/PS4)

「Lost Records: Bloom & Rage」(PS5)

「TopSpin 2K25」(PS5/PS4)

「Somerville」(PS5/PS4)

「Tin Hearts 衛兵冒険記」(PS5/PS4)

「Mordhau」(PS5/PS4)

クラシックスカタログ(プレミアムプランが対象)

「パタポン3」(PSP)

※PlayStation Plusゲームカタログのラインアップは、一部の地域では異なる場合があります。お住まいの地域のラインナップについては、リリース日にPlayStation Storeでご確認ください。

