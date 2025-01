ソニー・インタラクティブエンタテインメントは1月16日、定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)エクストラおよびプレミアムを対象としたサービス「ゲームカタログ」「クラシックスカタログ」において、2025年1月に追加するタイトルの情報を公開した。今回は新たに計10本のタイトルが提供される。期間は1月21日から。

月ごとに取り上げるタイトルの傾向もかなり異なる「ゲームカタログ」だが、今月はユーザーからの評判も上々な模様。SIEの「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」、セガの「龍が如く7外伝 名を消した男」、Focus Entertainmentの「Atlas Fallen: Reign of Sand」、バンダイナムコエンターテインメントの「SDガンダム バトルアライアンス」など、有名どころが多くラインアップされている。

逆に「豪華なのはいいが、ほとんど持ってる」「この前セールで買ったばかり」という声もあるが、楽しかった作品を未プレイの人に勧めるという形で歓迎されている。やはりメジャーなタイトルが多いと好印象なようだ。

なお、各プランの詳細については公式サイトを、対象タイトルの詳細についてはPS Blogを参照してほしい。

2025年1月の「ゲームカタログ」 (PS Plusエクストラおよびプレミアムが対象)

「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」(PS5/PS4)

「龍が如く7外伝 名を消した男」(PS5/PS4)

「Atlas Fallen: Reign of Sand(PS5)

「SDガンダム バトルアライアンス」(PS5/PS4)

「Sayonara Wild Hearts」(PS4)

「アノー:ミューテーショネム」(PS5/PS4)

「Orcs Must Die!3」(PS5/PS4)

「Citizen Sleeper」(PS5/PS4)

クラシックスカタログ(プレミアムプランが対象)

「BIOHAZARD Director’s Cut」(初代PlayStation)

「Indiana Jones and the Staff of Kings」(PS2)

※PlayStation Plusゲームカタログのラインアップは、一部の地域では異なる場合があります。お住まいの地域のラインナップについては、リリース日にPlayStation Storeでご確認ください。

※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

©2022 Sony Interactive Entertainment LLC. God of War is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.

©SEGA

© 2022 Atlas Fallen, a game developed by Deck13 Interactive and published by Focus Entertainment. Atlas Fallen, Focus Entertainment, Deck13 Interactive and their respective logos are trademarks or registered trademarks. All other trademarks, registered trademarks or their logos belong to their respective owners. All rights reserved.

©創通・サンライズ

©創通・サンライズ・MBS