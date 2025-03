2KおよびFiraxis Gamesは3月10日、「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」シリーズ最新作『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』[PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)]について、ゲームに登場する指導者紹介の第12弾として、新たにナポレオンとフリードリヒ2世の紹介トレーラーを2K Japan公式YouTubeチャンネルにて公開した。

今後も、指導者のラインアップはこちらで随時更新していくとのことなので、詳細な能力をチェックして『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』で指導者とその固有能力を最大限に活用する戦略を立てよう。

『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』指導者紹介

●ナポレオン

ナポレオン・ボナパルトは、良くも悪くも歴史上で最も名高い指導者の一人だ。コルシカ島に生まれた彼は、フランス軍に入隊するやみるみる頭角を現し、1799年にはクーデターを起こして第一執政に就任。さらに1804年にはフランス皇帝に即位し、大陸封鎖令を発してフランスの再生と敵の弱体化を図った。彼の治世は、社会に大規模な変革が起き、西はスペインから東はロシアまで、ヨーロッパ全土を戦争の嵐が吹き荒れた時代だった。

固有能力(「皇帝」パーソナリティ*)

フランス皇帝:ターゲットにする文明の交易路の数を減らし、大規模な不平を引き起こす固有の外交アクションを得る。非友好的あるいは敵対的と見なす指導者1人につき時代ごとのゴールドが増加する。

ナポレオンの詳細はこちらを確認してほしい。

*指導者ナポレオンと「皇帝」パーソナリティは、無料の2Kアカウント限定で入手可能。詳しくは『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』2Kアカウントのメリットページを確認しよう。

●フリードリヒ2世

軍国主義的なプロイセンで王位についたフリードリヒ大王は、当初は矛盾した存在に見えた。若い頃の彼は、戦争よりも芸術や文学に関心を持っていたからだ。しかし王に即位するや否や、彼は軍事理論への鋭い資質と、プロイセンらしい侵略への興味を示すようになり、フリードリヒ2世は精力的に領土を拡大し、プロイセンの武名を確かなものにした。しかし、芸術への愛を失うことはなく、鉄の拳による軍事活動の中でも、知識人への十分な後援を続けた。

固有能力(基本ゲーム)

ベルリン・アカデミー: 軍団司令官が最初から「勲功」の賞賛を持ち、指揮範囲が拡大する。科学関連の建造物を建設すると歩兵ユニットを獲得する。

フリードリヒ2世の詳細はこちらを確認のこと。

【ゲーム情報】

タイトル:シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII

ジャンル:ストラテジーゲーム

販売:2K

開発:Firaxis Games

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

※SteamではMacおよびLinuxをサポート。

発売日:発売中(2025年2月11日)

価格:

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/PC通常版:8800円(パッケージ版/ダウンロード版)

Switch通常版:7700円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/PCデラックス エディション:1万2650円(ダウンロード版)

Switchデラックス エディション:1万1500円(ダウンロード版)

CERO:B(12歳以上対象)

©2025 Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.