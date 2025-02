2KおよびFiraxis Gamesは2月26日、「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」シリーズ最新作『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』[PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)]について、ゲームに登場する日本の指導者“卑弥呼”の紹介動画「シヴ犬が教える!ヒミコのヒミツ」を2K Japan公式YouTubeチャンネルにて公開した。

本動画では、ゲームに日本の指導者として登場する“卑弥呼”を、日本公式宣伝アンバサダーのシヴ犬が紹介している。未だ謎多き卑弥呼のルーツや逸話、『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』での固有能力や属性、おすすめの文明や勝利へのポイントなどを徹底解説。本作に親しみ慣れたプレイヤーも、これから始めるというプレイヤーにもわかりやすく卑弥呼のゲーム内での特徴を紹介している。

シヴ犬の可愛らしい声は、数々の大人気アニメキャラクターの声を演じる人気声優の小桜エツコさんが担当。クールな卑弥呼と、明るく無邪気なシヴ犬が絶妙なコンビネーションをみせる「シヴ犬が教える!ヒミコのヒミツ」をチェックして、『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』で卑弥呼とその固有能力を最大限に活用する戦略を立てて楽しもう。

▼シヴ犬が教える!ヒミコのヒミツ

https://youtu.be/cgHQX4gZxp0

【ゲーム情報】

タイトル:シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII

ジャンル:ストラテジーゲーム

販売:2K

開発:Firaxis Games

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

※SteamではMacおよびLinuxをサポート。

発売日:発売中(2025年2月11日)

価格:

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/PC通常版:8800円(パッケージ版/ダウンロード版)

Switch通常版:7700円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/PCデラックスエディション:1万2650円(ダウンロード版)

Switchデラックス エディション:1万1500円(ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S・Xbox One/PC創始者エディション:1万6500円(ダウンロード版)

Switch創始者エディション:1万5400円(ダウンロード版)

※創始者エディションは2月28日までの期間限定配信。

CERO:B(12歳以上対象)

©2025 Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.