2KおよびFiraxis Gamesは3月5日、「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」シリーズ最新作『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』[PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)]について、指導者紹介の第11弾として、新たに発売後の追加コンテンツ「世界の交差点」コレクションに登場するエイダ・ラブレスの紹介トレーラーを2K Japan公式YouTubeチャンネルにて公開した。

「世界の交差点」コレクションとは発売後の追加コンテンツで、2人の新しい指導者シモン・ボリバルとエイダ・ラブレス、4つの新しい文明を導くカルタゴ、イギリス、ブルガリア、ネパール、4つの新しい自然遺産マチャプチャレ、富士山、ヴィフレン、ヴィニクンカがカスタマイズコンテンツで追加される。

本DLCはデラックス エディションおよび創始者エディションに収録。DLC単体の販売もしており、価格は3960円だ※。

※プレイするにはゲーム本編が必要。

https://civilization.2k.com/ja-JP/civ-vii/game-guide/leaders/

エイダ・ラブレス

エイダ・ラブレスは、幼い頃より科学者の目を通して世界を観察してきた。知性と想像力の間に道を切り開き、数学的な思考を19世紀最先端の実験に応用。彼女は歯車とパンチカードによって計算を行う機械式コンピューターに用いる史上初のコンピュータープログラムを考案し、テクノロジーが彼女の構想に追いつく100年以上前に、コンピューターの分野を確立したのだった。

固有能力(基本ゲーム)

数字の魔女:社会制度の習熟を完了すると、時代ごとに都市の科学力が増加する。これは各時代の開始時にリセットされる。技術の習熟を完了すると、ターンごとの合計科学力の一定割合に等しい文化力を得る。

エイダ・ラブレスの詳細はこちらを確認しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII

ジャンル:ストラテジーゲーム

販売:2K

開発:Firaxis Games

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

※SteamではMacおよびLinuxをサポート。

発売日:発売中(2025年2月11日)

価格:

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/PC通常版:8800円(パッケージ版/ダウンロード版)

Switch通常版:7700円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/PCデラックス エディション:1万2650円(ダウンロード版)

Switchデラックス エディション:1万1500円(ダウンロード版)

CERO:B(12歳以上対象)

