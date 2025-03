ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月18日、PlayStation 5(PS5)用ソフト『MLB The Show 25』(英語版)を日本国内に向けて発売。価格は、スタンダードエディションのパッケージ版/ダウンロード版が7980円。ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションが1万980円となる。

『MLB The Show 25』(英語版)は、誰でもメジャーリーガー体験ができる「The Show」シリーズの最新作。過去作からさらに進化した機能とともに、高校・大学野球からMLBの殿堂入りに至るまでキャリアを切り開いたり、球団経営を楽しんだり、野球界を代表するスター選手たちと交流することができる。

※本作は北米版と同一の内容となり、ゲーム内の表記・音声はすべて英語となります。また、ゲーム内通貨の購入は行えません。

『MLB The Show 25』(英語版)のデジタルデラックスエディションには、ゲーム本編に加えて、20周年アニバーサリーチョイスパックやダイヤモンドチョイスパックなどのゲーム内アイテムが含まれ、自身のチームをしっかり強化してからゲームを進められる。

■ダウンロード版 PlayStation Store 商品ページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP9000-PPSA23479_00-MLBTHESHOW25SHIP

『MLB The Show 25』(英語版)の特徴

本作では、プレイヤーから高い評価を得てきたおなじみのモードがさらなる進化を遂げている。

●Road to the Show(ロード・トゥ・ザ・ショー)

Road to the Showは、The Amateur Yearsで高校や大学の試合をプレイすることから始まる。自分の考える理想のRTTS選手を育てよう。 Perks(パーク)を好きなようにクラフトし、刷新されたAttributes(選手能力)の進行システムを有効活用しながら選手の成長を管理できる。

●Franchise(フランチャイズ)/March to October(マーチ・トゥ・オクトーバー)

オフシーズンごとのフリーエージェントの争奪戦に戦略性、没入感、興奮をもたらすリスク/リターン要素を追加。新しく生まれ変わったFree Agency(フリーエージェンシー)システムを楽しもう。Player Valuation Logic(選手評価ロジック)とContract Logic(契約ロジック)の両要素を改善。あらゆる試合のあらゆる瞬間を楽しめるほか、重要な瞬間を選んで参戦できる。

●拡張されたDiamond Dynasty(ダイヤモンド・ダイナスティ)やそのほかののプレイ要素(※1)

Diamond Dynasty:360で選手カードを集めよう。シーズンの期間制限を気にすることなく、自分だけのラインナップを作成できる。チームでDiamond Quest(ダイヤモンド・クエスト)に挑戦してみよう。まったく新しいローグライクなボードゲームモードで、決定的瞬間やボスとの対戦などを通じて報酬を獲得できる。

●ゲームプレイの改善と拡張

すべてのモードでエキサイティングなゲームプレイを新たに体験しよう。Road to the Showで新規追加されたRTTS Impact Plays(インパクトプレイ)の数々、究極の挑戦となるG.O.A.T難易度、プレート上でよりリアルな「攻撃作戦」を繰り出せる新要素Ambush Hitting、より快適なオンラインゲームプレイ、極限までリアルさを追求した圧倒的な数の新アニメーションなど、楽しめる要素が盛りだくさん。

グラフィックの改善

PS5で驚くほど忠実に再現されたコンテンツを体験しよう。改善された土や草をリアルタイムの物理演算と組みあわせれば、次世代に相応しいディテールが楽しめる。

Storylines(ストーリーライン)

野球のレジェンドが活躍する場面や驚くべき物語を追体験しながら、Storylinesで歴史的瞬間に立ち会おう。

進化は止まらない

金属バットや金網フェンスの音など、高校や大学でのリアルな音声に加え、3D Crowd Audioやファンの応援など、ShowTechによって強化されたスタジアムサウンドを楽しもう(※2)。

※1 ゲームをオンラインでプレイするには、インターネット接続と有効なPlayStation Plus利用権(別売)が必要です。

※2 3Dオーディオは、テレビの内蔵スピーカーまたはアナログ/USBステレオヘッドフォンでご利用いただけます。

【ゲーム情報】

タイトル:MLB The Show 25(英語版)

ジャンル:スポーツ

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:layStation 5

発売日:発売中(2025年3月18日)

価格:

スタンダードエディション:7980円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:1万980円(ダウンロード版)

CERO:A(全年齢対象)

©2025 Sony Interactive Entertainment LLC. MLB and MiLB trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com and MiLB.com. Officially Licensed Product of MLB Players, Inc. MLBPA trademarks, copyrighted works and other intellectual property rights are owned and/or held by MLBPA and may not be used without the written consent of MLBPA or MLB Players, Inc. Visit MLBPLAYERS.com, the Players Choice on the web. The Baseball Hall of Fame and Museum trademarks and copyrights are used with permission of the National Baseball Hall of Fame and Museum, Inc., as applicable. Visit the official website of the Hall of Fame at BaseballHall.org. Official Licensee-Major League Alumni Marketing, Inc. © MLAM. Officially Licensed by the Negro Leagues Baseball Museum, Inc. Kansas City, MO. Stubs is a registered trademark or trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

※「PlayStation」「プレイステーション」および「PS5」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※そのほか記載されている名称は各社の商標または登録商標です。