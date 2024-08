コジマプロダクションは8月23日、2024年9月26日~9月29日に幕張メッセにて開催するイベント「東京ゲームショウ2024」に出展すると発表。

PlayStation 5用ソフト『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』(デス ストランディング2:オン ザ ビーチ)のトークショーを開催するとともに、物販ブースでは同社タイトルのグッズも展開する。

『DEATH STRANDING 2』Special Stageで小島秀夫監督らが登壇!

トークショーは会期の最終日となる2024年9月29日に実施。メインパーソナリティには小島秀夫監督とTGS2024オフィシャルサポーターの三浦大知さんが務め、さまざまな豪華ゲストたちとともに最新作に関するトークテーマに臨む。

・ステージ名:「PlayStation Presents『DEATH STRANDING 2』Special Stage!!」

・取扱ゲームタイトル:『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』

・ステージ日時:2024年9月29日10時30分~11時30分

・エリア情報:展示ホール1 TGS 2024 イベントステージ

・出演者情報:

●小島秀夫監督

●三浦大知さん

●津田健次郎さん

●水樹奈々さん

●杉田智和さん

●若山詩音さん

●ニコラス・ウィンディング・レフン監督

KOJIMA PRODUCTIONS 物販エリア出展情報

スタジオ・タイトルの各種商品を販売。アパレルや雑貨など、東京ゲームショウ2024から販売開始となる新商品をはじめとした多数のラインナップを取り揃えているとのこと。

・エリア情報:物販エリア [11-W02]

※販売商品情報は、コジマプロダクション公式SNSにて随時公開

・公式Xアカウント(@KojiPro2015):https://x.com/KojiPro2015

【ゲーム情報】

タイトル:『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』

(デス ストランディング2:オン ザ ビーチ)

ジャンル:オープンワールド・アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:コジマプロダクション

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2025年予定

価格:未定

CERO:未定

©2024 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. Produced and Published by Sony Interactive Entertainment.

※「PlayStation」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。