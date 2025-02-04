ゲーム  >  【無料】PS Plusフリープレイ2月分配信開始　「パックマン懐かしい！」「ちょっと強盗してくるわ」

自在合体シューティング「ソルクレスタ」も遊べる！

【無料】PS Plusフリープレイ2月分配信開始　「パックマン懐かしい！」「ちょっと強盗してくるわ」

2025年02月04日 16時30分更新

文● Zenon／ASCII

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントが提供する定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）は2月4日より、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のラインアップを更新した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2025年2月4日～3月3日まで。

　2月は、3Dアクションゲーム「パックマンワールド リ・パック」がフリープレイに登場。初代PlayStationで発売した「パックマンワールド 20thアニバーサリー」のフルリメイク作品で、現代機向けに遊びやすく作り直されている。

　また、最大4人のオンライン協力プレイも可能な強盗シューティングゲーム「Payday 3」や、合体のロマンとフォーメーションの戦略性をさらに進化させた自在合体シューティング「ソルクレスタ」もフリープレイの対象となっている。

　PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。

2025年2月の「フリープレイ」

『パックマンワールド リ・パック』

発売元：バンダイナムコエンターテインメント
フォーマット：PlayStation 5（PS5）／PlayStation 4（PS4）
ジャンル：アクション、アドベンチャー、シューティング
・「フリープレイ」
提供期間：2025年2月4日～3月3日

PAC-MAN WORLD™ Re-PAC & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

 

『Payday 3』

発売元：PLAION
フォーマット：PS5
ジャンル：シューティング、アクション
・「フリープレイ」
提供期間：2025年2月4日～3月3日

PAYDAY 3 ©2024 STARBREEZE. Published by Deep Silver, Embracer Platz 1, 6604 Höfen, Austria. Deep Silver is a division of PLAION GmbH. Deep Silver and their respective logos are registered trademarks of PLAION GmbH. Developed by STARBREEZE. PAYDAY is a registered trademark of STARBREEZE. PAYDAY 3 uses the Unreal® Engine. Unreal® is a registered trademark or trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere. Unreal® Engine, Copyright 1998 – 2024, Epic Games, Inc. All rights reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.

 

『ソルクレスタ』

発売元：PLATINUMGAMES
フォーマット：PS4
ジャンル：シューティング
・「フリープレイ」
提供期間：2025年2月4日～3月3日

© PlatinumGames Inc. / ©HAMSTER Co.

※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

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