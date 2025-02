ソニー・インタラクティブエンタテインメントが提供する定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)は2月4日より、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のラインアップを更新した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2025年2月4日~3月3日まで。

2月は、3Dアクションゲーム「パックマンワールド リ・パック」がフリープレイに登場。初代PlayStationで発売した「パックマンワールド 20thアニバーサリー」のフルリメイク作品で、現代機向けに遊びやすく作り直されている。

また、最大4人のオンライン協力プレイも可能な強盗シューティングゲーム「Payday 3」や、合体のロマンとフォーメーションの戦略性をさらに進化させた自在合体シューティング「ソルクレスタ」もフリープレイの対象となっている。

PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。

2025年2月の「フリープレイ」

『パックマンワールド リ・パック』

・発売元:バンダイナムコエンターテインメント

・フォーマット:PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)

・ジャンル:アクション、アドベンチャー、シューティング

・「フリープレイ」

・提供期間:2025年2月4日~3月3日

PAC-MAN WORLD™ Re-PAC & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

『Payday 3』

・発売元:PLAION

・フォーマット:PS5

・ジャンル:シューティング、アクション

・「フリープレイ」

・提供期間:2025年2月4日~3月3日

PAYDAY 3 ©2024 STARBREEZE. Published by Deep Silver, Embracer Platz 1, 6604 Höfen, Austria. Deep Silver is a division of PLAION GmbH. Deep Silver and their respective logos are registered trademarks of PLAION GmbH. Developed by STARBREEZE. PAYDAY is a registered trademark of STARBREEZE. PAYDAY 3 uses the Unreal® Engine. Unreal® is a registered trademark or trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere. Unreal® Engine, Copyright 1998 – 2024, Epic Games, Inc. All rights reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.

『ソルクレスタ』

・発売元:PLATINUMGAMES

・フォーマット:PS4

・ジャンル:シューティング

・「フリープレイ」

・提供期間:2025年2月4日~3月3日

© PlatinumGames Inc. / ©HAMSTER Co.