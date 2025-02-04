ソニー・インタラクティブエンタテインメントが提供する定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）は2月4日より、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のラインアップを更新した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2025年2月4日～3月3日まで。
2月は、3Dアクションゲーム「パックマンワールド リ・パック」がフリープレイに登場。初代PlayStationで発売した「パックマンワールド 20thアニバーサリー」のフルリメイク作品で、現代機向けに遊びやすく作り直されている。
また、最大4人のオンライン協力プレイも可能な強盗シューティングゲーム「Payday 3」や、合体のロマンとフォーメーションの戦略性をさらに進化させた自在合体シューティング「ソルクレスタ」もフリープレイの対象となっている。
PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。
2025年2月の「フリープレイ」
『パックマンワールド リ・パック』
・発売元：バンダイナムコエンターテインメント
・フォーマット：PlayStation 5（PS5）／PlayStation 4（PS4）
・ジャンル：アクション、アドベンチャー、シューティング
・「フリープレイ」
・提供期間：2025年2月4日～3月3日
PAC-MAN WORLD™ Re-PAC & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
『Payday 3』
・発売元：PLAION
・フォーマット：PS5
・ジャンル：シューティング、アクション
・「フリープレイ」
・提供期間：2025年2月4日～3月3日
PAYDAY 3 ©2024 STARBREEZE. Published by Deep Silver, Embracer Platz 1, 6604 Höfen, Austria. Deep Silver is a division of PLAION GmbH. Deep Silver and their respective logos are registered trademarks of PLAION GmbH. Developed by STARBREEZE. PAYDAY is a registered trademark of STARBREEZE. PAYDAY 3 uses the Unreal® Engine. Unreal® is a registered trademark or trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere. Unreal® Engine, Copyright 1998 – 2024, Epic Games, Inc. All rights reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.
『ソルクレスタ』
・発売元：PLATINUMGAMES
・フォーマット：PS4
・ジャンル：シューティング
・「フリープレイ」
・提供期間：2025年2月4日～3月3日
© PlatinumGames Inc. / ©HAMSTER Co.
※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
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