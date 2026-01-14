【最大60％オフ】バンダイナムコSwitchセール開催 「テイルズ オブ エクシリア リマスター」初セールへ
バンダイナムコエンターテインメントは1月14日、ニンテンドーeショップにてNintendo Switch向けダウンロード版タイトルを対象とした期間限定セールを開催。
今回のセールでは、「テイルズ オブ エクシリア リマスター」が初セール25％オフ、「パックマンワールド2 リ・パック」も同様に初セール20％オフで提供されている。
そのほか、先日1000万本突破を発表した「ドラゴンボールZ KAKAROT」が30％オフ、「SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ」が36％オフ、「LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-」が60％オフと名作がそろい踏みでお買い得に。
この機会にバンナムのゲームを遊んでみてはいかがだろうか。セールの期間は2月8日までとなる。
●セール特設ページはこちら
https://dl-scp.bn-ent.net/
