ソニー・インタラクティブエンタテインメントが提供する定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)は1月7日より、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のラインアップを更新すると告知した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2025年1月7日~2月3日まで。

1月は、ごく普通のシカが主人公のゲーム「ごく普通の鹿のゲーム DEEEER Simulator」がフリープレイに登場。伸びる首や刺さる角など、“ごく普通”な個性を生かして街を駆け抜ける“スローライフ街破壊ゲーム”となっている。ASCIIではレビュー記事も掲載中なので、合わせて読んでみてほしい。

また、4人のDCスーパーヴィランがスーパーヒーローたちと衝突するアクションアドベンチャー型サードパーソン・シューティングゲーム「スーサイド・スクワッド キル・ザ・ジャスティス・リーグ」や、チェイスのスリルと逃亡のラッシュを体験できる「Need for Speed Hot Pursuit Remastered」もフリープレイの対象となっている。

PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。

2025年1月の「フリープレイ」

『ごく普通の鹿のゲーム DEEEER Simulator』

・発売元:PLAYISM

・フォーマット:PlayStation 4(PS4)

・ジャンル:アクション

・「フリープレイ」

・提供期間:2025年1月7日~2月3日

©Gibier Games All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media, Inc.

『スーサイド・スクワッド キル・ザ・ジャスティス・リーグ』

・発売元:ワーナー ブラザース ジャパン

・フォーマット:PlayStation 5(PS5)

・ジャンル:シューティング

・「フリープレイ」

・提供期間:2025年1月7日~2月3日

SUICIDE SQUAD KILL THE JUSTICE LEAGUE SOFTWARE © 2024 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. DEVELOPED BY ROCKSTEADY STUDIOS.

DC LOGO, SUICIDE SQUAD, JUSTICE LEAGUE AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEMENTS ™ & © DC AND WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

『Need for Speed Hot Pursuit Remastered』

・発売元:エレクトロニック・アーツ

・フォーマット:PS4

・ジャンル:ドライビング、レース

・「フリープレイ」

・提供期間:2025年1月7日~2月3日

© 2020 Electronic Arts Inc. EA、EAロゴ、Need for Speed、「N」アイコンとNeed for Speedロゴは、Electronic Arts Inc.の登録商標です。全製品の名前、デザイン、ロゴは、各所有者の所有物であり、使用には許可が必要です。その他全ての登録商標は、各所有者の所有物です。