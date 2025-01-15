PlayStation Storeで12タイトル、ニンテンドーeショップで3タイトルを出品！
『風来のシレン６』のバンドル版が30％オフで初セール！スパイク・チュンソフトがPS Storeとニンテンドーeショップで「新春セール」を開催
スパイク・チュンソフトは1月15日より、Nintendo Switch／PlayStation向けダウンロード版タイトルをお得な価格で販売する「新春セール 2025」を期間限定で開催。セール期間は、2025年1月29日まで。
PlayStation Storeには12タイトルを出品し、最大80％オフの特別価格で、ニンテンドーeショップおよびマイニンテンドーストアには3タイトルを出品し、最大70％オフの特別価格で提供している。
■PlayStation Store 「新春セール 2025」
＜セール期間＞
2025年1月15日～1月29日
＜PlayStation®5 対象タイトル＞
●『超探偵事件簿 レインコード プラス デジタルデラックスエディション』
通常価格：7920円 ⇒ セール価格：3960円（50％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-PPSA18133_00-0680651712843673
●『バルダーズ・ゲート3 デジタル・デラックス・エディション』
通常価格：9680円 ⇒ セール価格：7744円（20％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-PPSA18463_00-0318524929187401
＜PlayStation 4 対象タイトル＞
●『AI: ソムニウム ファイル ダブルパック』
通常価格：1万1880円 ⇒ セール価格：3564円（70％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA25634_00-0869558487759936
●『ARK: Ultimate Survivor Edition』
通常価格：7480円 ⇒ セール価格：2992円（60％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA08806_00-ULTIMATEEDITION0
●『ダンガンロンパ トリロジーパック』
通常価格：7458円 ⇒ セール価格：2386円（68％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA05424_00-DANGANTRILOGY000
●『CONCEPTION PLUS 俺の子供を産んでくれ！ デジタルデラックス版』
通常価格：8778円 ⇒ セール価格：1755円（80％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA13474_00-DELUXEDTION00000
●『ZERO ESCAPE トリロジーパック』
通常価格：9658円 ⇒ セール価格：3863円（60％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA04847_00-ZETRILOGYPACK000
●『ファイヤープロレスリングワールド デジタルデラックスエディション』
通常価格：1万780円 ⇒ セール価格：2156円（80％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA07727_00-FIREPROWORLDDE00
●『ザンキゼロ エクステンド-EDITION-』
通常価格：1万120円 ⇒ セール価格：2024円（80％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA09228_00-ZANKIZEROEEPS400
●『PixelJunk™ モンスターズ2 デジタルデラックス』
通常価格：2444円 ⇒ セール価格：977円（60％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA09617_00-PJM2DELUXEDITION
●『シティーズ：スカイライン PlayStation 4 Premium Edition』
通常価格：1万1000円 ⇒ セール価格：2750円（75％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA09498_00-CITIESPS4GAMEPE0
●『シティーズ：スカイライン PlayStation 4 Edition アルティメットコンテンツバンドル』 ※DLC
（シーズンパス＋シーズンパス2＋アップグレードバンドル）
通常価格：1万5400円 ⇒ セール価格：7700円（50％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA09498_00-JAPAN00000000002
■ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア 「新春セール 2025」
＜セール期間＞
2025年1月15日～1月29日
＜対象タイトル＞
●『不思議のダンジョン 風来のシレン６ とぐろ島探検録』＆『plusパック』バンドル ※初セール
通常価格：8965円 ⇒ セール価格：6275円（30％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000024358
●『ARK: Ultimate Survivor Edition』
通常価格：7480円 ⇒ セール価格：2992円（60％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000016041
●『AI: ソムニウム ファイル ダブルパック』
通常価格：1万1880円 ⇒ セール価格：3564円（70％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000015697
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※「Nintendo Switch」は、任天堂の商標です。
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