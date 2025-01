スパイク・チュンソフトは1月15日より、Nintendo Switch/PlayStation向けダウンロード版タイトルをお得な価格で販売する「新春セール 2025」を期間限定で開催。セール期間は、2025年1月29日まで。

PlayStation Storeには12タイトルを出品し、最大80%オフの特別価格で、ニンテンドーeショップおよびマイニンテンドーストアには3タイトルを出品し、最大70%オフの特別価格で提供している。

■PlayStation Store 「新春セール 2025」

<セール期間>

2025年1月15日~1月29日

<PlayStation®5 対象タイトル>

●『超探偵事件簿 レインコード プラス デジタルデラックスエディション』

通常価格:7920円 ⇒ セール価格:3960円(50%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-PPSA18133_00-0680651712843673

●『バルダーズ・ゲート3 デジタル・デラックス・エディション』

通常価格:9680円 ⇒ セール価格:7744円(20%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-PPSA18463_00-0318524929187401

<PlayStation 4 対象タイトル>

●『AI: ソムニウム ファイル ダブルパック』

通常価格:1万1880円 ⇒ セール価格:3564円(70%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA25634_00-0869558487759936

●『ARK: Ultimate Survivor Edition』

通常価格:7480円 ⇒ セール価格:2992円(60%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA08806_00-ULTIMATEEDITION0

●『ダンガンロンパ トリロジーパック』

通常価格:7458円 ⇒ セール価格:2386円(68%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA05424_00-DANGANTRILOGY000

●『CONCEPTION PLUS 俺の子供を産んでくれ! デジタルデラックス版』

通常価格:8778円 ⇒ セール価格:1755円(80%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA13474_00-DELUXEDTION00000

●『ZERO ESCAPE トリロジーパック』

通常価格:9658円 ⇒ セール価格:3863円(60%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA04847_00-ZETRILOGYPACK000

●『ファイヤープロレスリングワールド デジタルデラックスエディション』

通常価格:1万780円 ⇒ セール価格:2156円(80%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA07727_00-FIREPROWORLDDE00

●『ザンキゼロ エクステンド-EDITION-』

通常価格:1万120円 ⇒ セール価格:2024円(80%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA09228_00-ZANKIZEROEEPS400

●『PixelJunk™ モンスターズ2 デジタルデラックス』

通常価格:2444円 ⇒ セール価格:977円(60%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA09617_00-PJM2DELUXEDITION

●『シティーズ:スカイライン PlayStation 4 Premium Edition』

通常価格:1万1000円 ⇒ セール価格:2750円(75%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA09498_00-CITIESPS4GAMEPE0

●『シティーズ:スカイライン PlayStation 4 Edition アルティメットコンテンツバンドル』 ※DLC

(シーズンパス+シーズンパス2+アップグレードバンドル)

通常価格:1万5400円 ⇒ セール価格:7700円(50%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA09498_00-JAPAN00000000002

■ニンテンドーeショップ/マイニンテンドーストア 「新春セール 2025」

<セール期間>

2025年1月15日~1月29日

<対象タイトル>

●『不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録』&『plusパック』バンドル ※初セール

通常価格:8965円 ⇒ セール価格:6275円(30%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000024358

●『ARK: Ultimate Survivor Edition』

通常価格:7480円 ⇒ セール価格:2992円(60%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000016041

●『AI: ソムニウム ファイル ダブルパック』

通常価格:1万1880円 ⇒ セール価格:3564円(70%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000015697