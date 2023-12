スパイク・チュンソフトは12月21日、PlayStation 5向けファンタジーRPG『バルダーズ・ゲート3』を発売。価格は、パッケージ版/ダウンロード版ともに8580円だ。

また、物語の根幹となる内容が描かれたローンチトレーラー、およびビギナー向けの「探索・戦闘ガイド」を公開している。

さらに、世界的ゲームクリエイティブカンパニー「ウィザーズ・オブ・ザ・コースト」が製造・販売する、ファンタジー・テーブルトップRPG「ダンジョンズ&ドラゴンズ」(以下、D&D)とコラボし、双方の公式Xを活用した相互プレゼントキャンペーンを本日より開催!

■『バルダーズ・ゲート3』ローンチトレーラー

https://youtu.be/xLT-qa_rBw0

ゲーム公式サイトで、ビギナー向けに冒険の心得を伝授する

「探索・戦闘ガイド」を公開!

『バルダーズ・ゲート3』公式サイト上に、ゲームを初めてプレイする人に向け「探索・戦闘ガイド」を公開した。このガイドページでは、探索に役立つ基礎知識や、本作独自の戦闘システムを解説。さらに、プレイ動画による解説もガイドページから確認できる。

探索ガイド:https://www.spike-chunsoft.co.jp/baldursgate3/guide1/

戦闘ガイド:https://www.spike-chunsoft.co.jp/baldursgate3/guide2/

「D&D」公式とコラボした、

相互プレゼントキャンペーンをXで開催!

PS5版『バルダーズ・ゲート3』の発売を記念し、「D&D」×『バルダーズ・ゲート3』フォロー&リポストプレゼントキャンペーンをX にて開催している。応募条件は、スパイク・チュンソフト公式Xアカウント(@spikechunsoft)と、D&D公式Xアカウント( @wizardsdndjp)の両方をフォローし、キャンペーンポストをリポストすること。

D&D初心者向けボックスセットや、コア・ルールブックセットを、抽選で15名にプレゼントする。

賞品:

① D&D スターターセット……5名

② D&D デラックス・プレイ・ボックス……5名

③ D&D コア・ルールブック3点セット……5名

※プレイヤーズ・ハンドブック/ダンジョン・マスターズ・ガイド/モンスター・マニュアル

募集期間:2023年12月21日~2024年1月9日12時

キャンペーンポスト:https://twitter.com/spikechunsoft/status/1737694930104119507

キャンペーンページ:https://www.spike-chunsoft.co.jp/event/28347/

なお、D&D公式Xアカウントでも、同様のスタイルでプレゼントキャンペーンを開催中。こちらではPS5版『バルダーズ・ゲート3』が賞品となる。

キャンペーンポスト:https://twitter.com/wizardsdndjp/status/1737671181590020308

ゲーム内アイテムやサントラなどが手に入る

デジタル・デラックス・エディションも発売中!

特典付きのデジタル・デラックス・エディションも配信。また、通常版をデジタル・デラックス・エディション相当の仕様にできるDLCも同時配信している。

本作をより深く味わいたい人は、こちらの購入を考えてみてはいかがだろうか。

【デジタル・デラックス DLC】

タイトル:バルダーズ・ゲート3 デジタル・デラックス DLC

価格:1100円

収録内容:

-ゲーム内演奏曲「バードソングパック」

-限定ダイススキン「虹色の噴射」

-ゲーム内アイテム「リヴェロンの絵画」

-アイテムパック「豪華な冒険者の袋」

-オリジナルサウンドトラック(英語版)※

-デジタルアートブック(英語版)※

-デジタルキャラクターシート(英語版)※

-『ディヴィニティ:オリジナル シン2』アイテムパック

・姿を変えられるマスク

・レッドプリンスのケープ

・メリーウェザー号の吟遊詩人のリュート

・無法者ローグの針

・海獣の二角帽

<PlayStation Store>

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-PPSA18463_00-0162936975402943

【デジタル・デラックス・エディション】

タイトル:バルダーズ・ゲート3 デジタル・デラックス・エディション

価格:9680円

収録内容:

-ゲーム本編

-デジタル・デラックス DLC内容物

<PlayStation StoreStore>

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-PPSA18463_00-0318524929187401

※オリジナルサウンドトラック、デジタルアートブック、デジタルキャラクターシートは、Larianアカウントをゲーム内で連携し、ゲーム開発元であるLarian Studiosの公式サイトよりダウンロードしていただきます。PlayStation 5本体からは視聴できません。Larianアカウントは、Larian Studiosの公式サイト、およびゲーム内から作成できます。

【ゲーム情報】

タイトル:バルダーズ・ゲート3

ジャンル:ファンタジーRPG

販売:スパイク・チュンソフト

開発:Larian Studios

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:発売中(2023年12月21日)

価格:

通常版:8580円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタル・デラックス・エディション:9680円(ダウンロード版)

プレイ人数:オフライン1~2人、オンライン1~4人

CERO:Z(18才以上のみ対象)

©2023 Wizards of the Coast and Larian Studios. All rights reserved. Larian Studios is a registered trademark of the Larian Studios Games Ltd affiliates. Wizards of the Coast, Baldur's Gate, Dungeons & Dragons, D&D, and their respective lo gos are registered trademarks of Wizards of the Coast LLC