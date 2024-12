スクウェア・エニックスは12月5日、「ファイナルファンタジー」の坂口博信氏×植松伸夫氏が贈る新次元の王道RPG『FANTASIAN Neo Dimension』をNintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|Sで発売[PC(Steam)は12月6日配信]。価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに6500円となる。

▼ローンチトレーラー

https://sqex.to/UX2OF

『FANTASIAN Neo Dimension』ショートコミックを公開

発売にあわせて、個性豊かなキャラクターたちが登場する本作のストーリーのワンシーンをコミカルに描いた『FANTASIAN Neo Dimension』ショートコミックを公開。本コンテンツは全4本の連作となっている。公式Xアカウントにて本日より1日1本ずつ順次紹介されるので、見逃さないようにしよう。

「出航!ウズラ号」編

「どちらですの?」編

「はじめてのオムライス」編

「タンとにゃん」編

▼『FANTASIAN Neo Dimension』公式Xアカウント

https://x.com/Fantasian_JP

『FANTASIAN Neo Dimension』発売記念ポストキャンペーン

本作の発売を記念し、プレゼントキャンペーンを開催。発売を記念した1日限りの企画にぜひ参加しよう。

【キャンペーン概要】

応募期間:2024年12月5日0時~23時59分

応募方法:

1. FANTASIAN Neo Dimension 公式アカウント(@Fantasian_JP)をフォロー

2. 指定のキャンペーンハッシュタグ「#ファンタジアンND発売 」をつけて、X(Twitter)で本作に関するコメントを投稿(ポスト)

※引用リポストは対象外となります。

プレゼント:Amazon ギフト券(コードタイプ)5000円分×20名

応募要項:https://sqex.to/fyXLc

※ご応募いただく前に、応募要項すべてをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル:FANTASIAN Neo Dimension(ファンタジアン ネオディメンジョン)

ジャンル:RPG

販売:スクウェア・エニックス

開発:MISTWALKER

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/PC(Steam)

※パッケージ版はPS5/Switchのみ。

発売日:発売中[2024年12月5日(Steam版は12月6日)]

価格:6500円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

© MISTWALKER/SQUARE ENIX

Nintendo Switch・Nintendo Switch のロゴは任天堂の商標です。

”PlayStation”、“PS5”および“PS4”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

Microsoft, the Xbox Sphere mark, the Series X|S logo and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies.

©2024 Valve Corporation. Steam およびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。