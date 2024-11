スクウェア・エニックスは11月20日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/PC(Steam)向けRPG『FANTASIAN Neo Dimension』について、特別生放送「【内田雄馬/KENN/坂口博信/吉田直樹】FANTASIAN Neo Dimension発売直前 スペシャル」をYouTubeで配信すると発表。配信日時は、2024年12月3日19時より。

番組には主人公レオアの声優をつとめる内田雄馬さん、レオアによって改造され、心と感情が芽生えたロボットのチクッタ役KENNさんをゲストに迎え、プロデューサーの坂口博信氏とCo-プロデューサーの吉田直樹氏が『FANTASIAN Neo Dimension』のゲームの内容や魅力をたっぷりと紹介するという。

出演者たちによるゲームプレイや、事前に募集した質問に答える質問コーナーなど、盛りだくさんの内容となっているのでお見逃しなく。

ゲームの発売日は2024年12月5日(Steam版は12月6日)、価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに6500円だ。

番組名:【内田雄馬/KENN/坂口博信/吉田直樹】FANTASIAN Neo Dimension 発売直前スペシャル

配信日:2024年12月3日19時~(予定)

出演者:内田雄馬さん(レオア役)

KENNさん(チクッタ役)

坂口博信氏(プロデューサー)

吉田直樹氏(Co-プロデューサー)

配信URL:https://www.youtube.com/live/ORYo9i7IWJg

質問募集

出演者への質問を募集中。質問には、番組内で時間が許す限り答えていくとのこと。質問は下記の応募フォームから送ろう。

募集期間:2024年11月20日~11月27日23時59分

応募フォームURL:https://sqex.to/xNmDr

メインキャラクターたちの声優を発表!

本作はキャラクターボイスを実装している。主人公のレオア、キーナとシャルルに続き、新たにジニクル(CV:小西克幸さん)、エズ(CV:伊瀬茉莉也さん)、チクッタ&ハクッタ(CV:KENNさん&岩井映美里さん)、バウリカ(CV:種﨑敦美さん)、タン(CV:小林親弘さん)のキャラクターボイスを発表した。

ジニクル

CV:小西克幸さん

エズ

CV:伊瀬茉莉也さん

チクッタ&ハクッタ

CV:KENNさん&岩井映美里さん

バウリカ

CV:種﨑敦美さん

タン

CV:小林親弘さん

【ゲーム情報】

タイトル:FANTASIAN Neo Dimension(ファンタジアン ネオディメンジョン)

ジャンル:RPG

配信:スクウェア・エニックス

開発:MISTWALKER

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/PC(Steam)

配信日:2024年12月5日(Steam版は12月6日)

価格:6500円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

