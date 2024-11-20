スクウェア・エニックスは11月20日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けRPG『FANTASIAN Neo Dimension』について、特別生放送「【内田雄馬/KENN/坂口博信/吉田直樹】FANTASIAN Neo Dimension発売直前 スペシャル」をYouTubeで配信すると発表。配信日時は、2024年12月3日19時より。
番組には主人公レオアの声優をつとめる内田雄馬さん、レオアによって改造され、心と感情が芽生えたロボットのチクッタ役KENNさんをゲストに迎え、プロデューサーの坂口博信氏とCo-プロデューサーの吉田直樹氏が『FANTASIAN Neo Dimension』のゲームの内容や魅力をたっぷりと紹介するという。
出演者たちによるゲームプレイや、事前に募集した質問に答える質問コーナーなど、盛りだくさんの内容となっているのでお見逃しなく。
ゲームの発売日は2024年12月5日（Steam版は12月6日）、価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに6500円だ。
番組名：【内田雄馬/KENN/坂口博信/吉田直樹】FANTASIAN Neo Dimension 発売直前スペシャル
配信日：2024年12月3日19時～（予定）
出演者：内田雄馬さん（レオア役）
KENNさん（チクッタ役）
坂口博信氏（プロデューサー）
吉田直樹氏（Co-プロデューサー）
配信URL：https://www.youtube.com/live/ORYo9i7IWJg
質問募集
出演者への質問を募集中。質問には、番組内で時間が許す限り答えていくとのこと。質問は下記の応募フォームから送ろう。
募集期間：2024年11月20日～11月27日23時59分
応募フォームURL：https://sqex.to/xNmDr
メインキャラクターたちの声優を発表！
本作はキャラクターボイスを実装している。主人公のレオア、キーナとシャルルに続き、新たにジニクル（CV：小西克幸さん）、エズ（CV：伊瀬茉莉也さん）、チクッタ&ハクッタ（CV：KENNさん＆岩井映美里さん）、バウリカ（CV：種﨑敦美さん）、タン（CV：小林親弘さん）のキャラクターボイスを発表した。
ジニクル
CV：小西克幸さん
エズ
CV：伊瀬茉莉也さん
チクッタ&ハクッタ
CV：KENNさん＆岩井映美里さん
バウリカ
CV：種﨑敦美さん
タン
CV：小林親弘さん
【ゲーム情報】
タイトル：FANTASIAN Neo Dimension（ファンタジアン ネオディメンジョン）
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
開発：MISTWALKER
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／PC（Steam）
配信日：2024年12月5日（Steam版は12月6日）
価格：6500円（パッケージ版／ダウンロード版）
CERO：B（12才以上対象）
© MISTWALKER/SQUARE ENIX
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