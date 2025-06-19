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タイトーの『電車でＧＯ！！ はしろう山手線』などバラエティ豊かなラインアップに注目！

『タクティクスオウガ リボーン』が50％オフ！「スクエニ アルティメットセール ～JUNE 2025 Part3～」が本日6月19日より開催

2025年06月19日 17時25分更新

文● ミヤザキ／ASCII

『タクティクスオウガ リボーン』が50％オフ！「スクエニ アルティメットセール ～JUNE 2025 Part3～」が本日6月19日より開催

　スクウェア・エニックスは6月19日、ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルがお買い得に購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～JUNE 2025 Part3～」を開催。セール期間は、2025年7月2日まで。

　本セールでは、『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』や『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』をはじめとする人気作がラインアップしている。

　以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は下記の対象タイトル一覧を確認してほしい。

▼対象タイトル一覧

https://www.jp.square-enix.com/topics/detail/3584/

※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セール対象タイトルピックアップ

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』

PS5／PS4／Switch
50％オフ

『タクティクスオウガ リボーン』が50％オフ！「スクエニ アルティメットセール ～JUNE 2025 Part3～」が本日6月19日より開催

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

『FINAL FANTASY I–VI Bundle』
『FINAL FANTASY』
『FINAL FANTASY II』
『FINAL FANTASY III』
『FINAL FANTASY IV』
『FINAL FANTASY V』
『FINAL FANTASY VI』

PS4／Switch
30％オフ

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© SQUARE ENIX
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『シアトリズム ファイナルバーライン』
『シアトリズム ファイナルバーライン プレミアムデジタルデラックスエディション』

PS4／Switch
50％オフ

『タクティクスオウガ リボーン』が50％オフ！「スクエニ アルティメットセール ～JUNE 2025 Part3～」が本日6月19日より開催

© SQUARE ENIX
Developed by indieszero Co., Ltd.
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』

PS4
60％オフ

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud』

Switch
60％オフ

『タクティクスオウガ リボーン』が50％オフ！「スクエニ アルティメットセール ～JUNE 2025 Part3～」が本日6月19日より開催

© Disney. Developed by SQUARE ENIX
© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストビルダーズ２ ゲーム本編+追加DLC第1弾・第2弾・第3弾セット』

PS4／Switch
50％オフ

『タクティクスオウガ リボーン』が50％オフ！「スクエニ アルティメットセール ～JUNE 2025 Part3～」が本日6月19日より開催

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
Developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

『ドラゴンクエストX　目覚めし五つの種族　オフライン　デラックス版』

PS5／PS4／Switch
50％オフ

『タクティクスオウガ リボーン』が50％オフ！「スクエニ アルティメットセール ～JUNE 2025 Part3～」が本日6月19日より開催

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストモンスターズ３　魔族の王子とエルフの旅　マスターズ版』

Switch
50％オフ

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© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』

PS5／PS4／Switch
30％オフ

『タクティクスオウガ リボーン』が50％オフ！「スクエニ アルティメットセール ～JUNE 2025 Part3～」が本日6月19日より開催

© SQUARE ENIX

『サガ エメラルド ビヨンド』

PS5／PS4／Switch
50％オフ

『タクティクスオウガ リボーン』が50％オフ！「スクエニ アルティメットセール ～JUNE 2025 Part3～」が本日6月19日より開催

© SQUARE ENIX

『ロマンシング サガ2』

PS4／Switch
70％オフ

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© SQUARE ENIX
Planned & Developed by ArtePiazza
ILLUSTRATION:TOMOMI KOBAYASHI

『ロマンシング サガ3』

PS4／Switch
70％オフ

『タクティクスオウガ リボーン』が50％オフ！「スクエニ アルティメットセール ～JUNE 2025 Part3～」が本日6月19日より開催

© SQUARE ENIX
Planned & Developed by ArtePiazza
ILLUSTRATION:TOMOMI KOBAYASHI

『ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター』

PS5／PS4／Switch
50％オフ

『タクティクスオウガ リボーン』が50％オフ！「スクエニ アルティメットセール ～JUNE 2025 Part3～」が本日6月19日より開催

© SQUARE ENIX
ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

『サガ フロンティア リマスター』

PS4／Switch
50％オフ

『タクティクスオウガ リボーン』が50％オフ！「スクエニ アルティメットセール ～JUNE 2025 Part3～」が本日6月19日より開催

© SQUARE ENIX
ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

『サガ スカーレット グレイス 緋色の野望』

PS4／Switch
70％オフ

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© SQUARE ENIX
ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

『Sa・Ga COLLECTION』

Switch
50％オフ

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© SQUARE ENIX

『PowerWash Simulator』

PS5／PS4／Switch
30％オフ

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POWERWASH SIMULATOR © 2021-2025 FuturLab Limited. All Rights Reserved.
Published by Square Enix Limited. Developed by FuturLab Limited.

『ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー』
『ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー アルティメットエディション』

PS5／Switch
40％オフ

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Life is Strange: Double Exposure © 2024 Square Enix Ltd. Developed by Deck Nine Games. All Rights Reserved.

『ライフ イズ ストレンジ リマスター コレクション』

PS5／Switch
60％オフ

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LIFE IS STRANGE © 2015, 2023 Square Enix Limited. All rights reserved.

『ライフ イズ ストレンジ2』

PS4／Switch
60-70％オフ

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LIFE IS STRANGE 2 © 2018, 2023 Square Enix Limited. All rights reserved.

『ライフ イズ ストレンジ トゥルー カラーズ』

PS5／PS4／Switch
70％オフ

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LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS © 2021 Square Enix Ltd. All rights reserved.
Developed by Deck Nine Games.

『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』

Switch
40％オフ

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© SQUARE ENIX

『FANTASIAN Neo Dimension』

PS5／PS4／Switch
25％オフ

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© MISTWALKER/SQUARE ENIX

『タクティクスオウガ リボーン』

PS5／PS4／Switch
50％オフ

『タクティクスオウガ リボーン』が50％オフ！「スクエニ アルティメットセール ～JUNE 2025 Part3～」が本日6月19日より開催

© SQUARE ENIX

『電車でＧＯ！！ はしろう山手線』

PS4／Switch
50％オフ
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© TAITO CORPORATION 1996, 2021 ALL RIGHTS RESERVED.
© 2020, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
JR東日本商品化許諾済

『結合男子』
『結合男子オールインパック（通常版＋純位志献官総員追加シーズンパス）』

Switch
50％オフ

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© SQUARE ENIX

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