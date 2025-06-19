タイトーの『電車でＧＯ！！ はしろう山手線』などバラエティ豊かなラインアップに注目！
『タクティクスオウガ リボーン』が50％オフ！「スクエニ アルティメットセール ～JUNE 2025 Part3～」が本日6月19日より開催
2025年06月19日 17時25分更新
スクウェア・エニックスは6月19日、ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルがお買い得に購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～JUNE 2025 Part3～」を開催。セール期間は、2025年7月2日まで。
本セールでは、『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』や『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』をはじめとする人気作がラインアップしている。
以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は下記の対象タイトル一覧を確認してほしい。
▼対象タイトル一覧
https://www.jp.square-enix.com/topics/detail/3584/
※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
セール対象タイトルピックアップ
『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』
PS5／PS4／Switch
50％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
『FINAL FANTASY I–VI Bundle』
『FINAL FANTASY』
『FINAL FANTASY II』
『FINAL FANTASY III』
『FINAL FANTASY IV』
『FINAL FANTASY V』
『FINAL FANTASY VI』
PS4／Switch
30％オフ
© SQUARE ENIX
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『シアトリズム ファイナルバーライン』
『シアトリズム ファイナルバーライン プレミアムデジタルデラックスエディション』
PS4／Switch
50％オフ
© SQUARE ENIX
Developed by indieszero Co., Ltd.
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』
PS4
60％オフ
『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud』
Switch
60％オフ
© Disney. Developed by SQUARE ENIX
© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX
『ドラゴンクエストビルダーズ２ ゲーム本編+追加DLC第1弾・第2弾・第3弾セット』
PS4／Switch
50％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
Developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン デラックス版』
PS5／PS4／Switch
50％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版』
Switch
50％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』
PS5／PS4／Switch
30％オフ
© SQUARE ENIX
『サガ エメラルド ビヨンド』
PS5／PS4／Switch
50％オフ
© SQUARE ENIX
『ロマンシング サガ2』
PS4／Switch
70％オフ
© SQUARE ENIX
Planned & Developed by ArtePiazza
ILLUSTRATION:TOMOMI KOBAYASHI
『ロマンシング サガ3』
PS4／Switch
70％オフ
© SQUARE ENIX
Planned & Developed by ArtePiazza
ILLUSTRATION:TOMOMI KOBAYASHI
『ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター』
PS5／PS4／Switch
50％オフ
© SQUARE ENIX
ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
『サガ フロンティア リマスター』
PS4／Switch
50％オフ
© SQUARE ENIX
ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
『サガ スカーレット グレイス 緋色の野望』
PS4／Switch
70％オフ
© SQUARE ENIX
ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
『Sa・Ga COLLECTION』
Switch
50％オフ
© SQUARE ENIX
『PowerWash Simulator』
PS5／PS4／Switch
30％オフ
POWERWASH SIMULATOR © 2021-2025 FuturLab Limited. All Rights Reserved.
Published by Square Enix Limited. Developed by FuturLab Limited.
『ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー』
『ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー アルティメットエディション』
PS5／Switch
40％オフ
Life is Strange: Double Exposure © 2024 Square Enix Ltd. Developed by Deck Nine Games. All Rights Reserved.
『ライフ イズ ストレンジ リマスター コレクション』
PS5／Switch
60％オフ
LIFE IS STRANGE © 2015, 2023 Square Enix Limited. All rights reserved.
『ライフ イズ ストレンジ2』
PS4／Switch
60-70％オフ
LIFE IS STRANGE 2 © 2018, 2023 Square Enix Limited. All rights reserved.
『ライフ イズ ストレンジ トゥルー カラーズ』
PS5／PS4／Switch
70％オフ
LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS © 2021 Square Enix Ltd. All rights reserved.
Developed by Deck Nine Games.
『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』
Switch
40％オフ
© SQUARE ENIX
『FANTASIAN Neo Dimension』
PS5／PS4／Switch
25％オフ
© MISTWALKER/SQUARE ENIX
『タクティクスオウガ リボーン』
PS5／PS4／Switch
50％オフ
© SQUARE ENIX
『電車でＧＯ！！ はしろう山手線』PS4／Switch
50％オフ
© TAITO CORPORATION 1996, 2021 ALL RIGHTS RESERVED.
© 2020, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
JR東日本商品化許諾済
『結合男子』
『結合男子オールインパック（通常版＋純位志献官総員追加シーズンパス）』
Switch
50％オフ
© SQUARE ENIX
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