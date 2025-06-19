スクウェア・エニックスは6月19日、ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルがお買い得に購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～JUNE 2025 Part3～」を開催。セール期間は、2025年7月2日まで。

本セールでは、『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』や『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』をはじめとする人気作がラインアップしている。

以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は下記の対象タイトル一覧を確認してほしい。

▼対象タイトル一覧

https://www.jp.square-enix.com/topics/detail/3584/

※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セール対象タイトルピックアップ

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』

PS5／PS4／Switch

50％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

『FINAL FANTASY I–VI Bundle』

『FINAL FANTASY』

『FINAL FANTASY II』

『FINAL FANTASY III』

『FINAL FANTASY IV』

『FINAL FANTASY V』

『FINAL FANTASY VI』

PS4／Switch

30％オフ

© SQUARE ENIX

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『シアトリズム ファイナルバーライン』

『シアトリズム ファイナルバーライン プレミアムデジタルデラックスエディション』

PS4／Switch

50％オフ

© SQUARE ENIX

Developed by indieszero Co., Ltd.

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』

PS4

60％オフ

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud』

Switch

60％オフ

© Disney. Developed by SQUARE ENIX

© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストビルダーズ２ ゲーム本編+追加DLC第1弾・第2弾・第3弾セット』

PS4／Switch

50％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

Developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン デラックス版』

PS5／PS4／Switch

50％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版』

Switch

50％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』

PS5／PS4／Switch

30％オフ

© SQUARE ENIX

『サガ エメラルド ビヨンド』

PS5／PS4／Switch

50％オフ

© SQUARE ENIX

『ロマンシング サガ2』

PS4／Switch

70％オフ

© SQUARE ENIX

Planned & Developed by ArtePiazza

ILLUSTRATION:TOMOMI KOBAYASHI

『ロマンシング サガ3』

PS4／Switch

70％オフ

© SQUARE ENIX

Planned & Developed by ArtePiazza

ILLUSTRATION:TOMOMI KOBAYASHI

『ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター』

PS5／PS4／Switch

50％オフ

© SQUARE ENIX

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

『サガ フロンティア リマスター』

PS4／Switch

50％オフ

© SQUARE ENIX

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

『サガ スカーレット グレイス 緋色の野望』

PS4／Switch

70％オフ

© SQUARE ENIX

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

『Sa・Ga COLLECTION』

Switch

50％オフ

© SQUARE ENIX

『PowerWash Simulator』

PS5／PS4／Switch

30％オフ

POWERWASH SIMULATOR © 2021-2025 FuturLab Limited. All Rights Reserved.

Published by Square Enix Limited. Developed by FuturLab Limited.

『ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー』

『ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー アルティメットエディション』

PS5／Switch

40％オフ

Life is Strange: Double Exposure © 2024 Square Enix Ltd. Developed by Deck Nine Games. All Rights Reserved.

『ライフ イズ ストレンジ リマスター コレクション』

PS5／Switch

60％オフ

LIFE IS STRANGE © 2015, 2023 Square Enix Limited. All rights reserved.

『ライフ イズ ストレンジ2』

PS4／Switch

60-70％オフ

LIFE IS STRANGE 2 © 2018, 2023 Square Enix Limited. All rights reserved.

『ライフ イズ ストレンジ トゥルー カラーズ』

PS5／PS4／Switch

70％オフ

LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS © 2021 Square Enix Ltd. All rights reserved.

Developed by Deck Nine Games.

『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』

Switch

40％オフ

© SQUARE ENIX

『FANTASIAN Neo Dimension』

PS5／PS4／Switch

25％オフ

© MISTWALKER/SQUARE ENIX

『タクティクスオウガ リボーン』

PS5／PS4／Switch

50％オフ

© SQUARE ENIX

『電車でＧＯ！！ はしろう山手線』

50％オフ

PS4／Switch

© TAITO CORPORATION 1996, 2021 ALL RIGHTS RESERVED.

© 2020, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

JR東日本商品化許諾済

『結合男子』

『結合男子オールインパック（通常版＋純位志献官総員追加シーズンパス）』

Switch

50％オフ

© SQUARE ENIX